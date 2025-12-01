Black Friday y Cyber Monday disparan las ventas de los comercios en Panamá

En Panamá, las ofertas de la temporada de Navidad y fin de año comenzaron desde el pasado viernes 28 de noviembre con el tradicional Black Friday y se extienden durante toda esta semana hasta el 8 de diciembre, por la celebración del Día de las Madres.

En particular, este lunes 1 de diciembre la mayoría de las tiendas y comercios activaron descuentos exclusivos para compras en línea, contagiándose del famoso Cyber Monday de Estados Unidos, cuando retailers como Amazon reducen los precios de varios de sus productos.

Las compras en línea tienen descuentos hasta del 50%.

En las páginas web de tiendas de productos del hogar, tecnología, línea blanca, ropa y calzado, productos de belleza y cuidado personal, algunos supermercados e incluso la suscripción del diario La Prensa, se exhiben promociones y descuentos para esta temporada.

El 70% de descuento en el Plan Digital Doble Anual de La Prensa.

Mayor afluencia de consumidores

La Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) reportó este fin de semana el doble de tráfico de compradores en algunos establecimientos, impulsado por las ofertas del Black Friday, donde se registraron descuentos de entre 30% y hasta 70%.

Erick Zamora, expresidente de Apacecom y representante del gremio, indicó que se trata de una temporada alta que seguirá con el Día de las Madres y, posteriormente, con los regalos de Navidad y las compras de fin de año.

“Los datos que tenemos es que, el día viernes en particular, algunos centros comerciales registraron hasta un 50% más de tráfico de compradores, al igual que el sábado, por las promociones que se ofrecieron”, destacó Zamora.

Precisó que durante todo el mes de diciembre, con el pago de los ahorros de Navidad, el décimo, algunos bonos y aguinaldos, se prevé un incremento de las ventas.

La fiebre de las compras en línea

Los consumidores en Panamá también suelen aprovechar los descuentos de retailers de Estados Unidos, como Amazon, o de tiendas en línea de China, como Temu y Shein.

Solo en Estados Unidos se reportó que los consumidores gastaron alrededor de 11,800 millones de dólares en compras en línea durante el Black Friday, un 9.1% más que el año anterior, según la firma Adobe Analytics.

La agencia de noticias EFE reseña que las ventas en Internet aumentaron de manera notable en el caso de las consolas de videojuegos (1,900%); los televisores (1,740%); auriculares y altavoces (1,700%), y refrigeradores (1,630%), entre otros.