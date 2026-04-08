BlackRock: después de apuntar hacia Panamá, la mira sigue puesta en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gigante estadounidense de las inversiones, BlackRock, está enfocando sus estrategias futuras en México. Así se desprende de los reportes de la reunión que sostuvo este martes 7 de abril el fundador y presidente de BlackRock, Larry Fink, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Recibimos a Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país”, destacó Sheinbaum en redes sociales.

Recibimos a Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país. pic.twitter.com/uPLMEP6GEI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

De acuerdo con el diario mexicano Debate, la reunión se centró en el financiamiento de los ejes de bienestar y proyectos de energía.

Vale recordar que BlackRock tiene presencia en México desde 2008 con su filial (BlackRock México) y, de acuerdo con los reportes, la visita de Fink refleja la confianza de los mercados internacionales en la economía mexicana.

De acuerdo con Debate, Fink resaltó que México atraviesa un momento de oportunidad inmejorable, validando la estrategia de diálogo directo con los grandes fondos de inversión para el desarrollo regional.

En marzo de 2025, BlackRock inició negociaciones exclusivas para la compra de los activos portuarios del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, incluyendo los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá, operados, en ese momento, por Panama Ports Company (PPC).

Para esa fecha, el consorcio hongkonés CK Hutchison había anunciado un acuerdo para traspasar las operaciones de cerca de 40 puertos, en diferentes partes del mundo, a BlackRock.

Sin embargo, esa transacción, valorada en cerca de 23 mil millones de dólares, se enfrió. Por su parte, posteriormente en Panamá salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato del Estado panameño con Panama Ports Company (filial de Hutchison), que operaba los puertos de Balboa y Cristóbal.

En el país se establecieron acuerdos transitorios para la operación de las terminales, con la participación de APM Terminals en el puerto de Balboa y Steel (o Terminales TIL) en el puerto de Cristóbal.