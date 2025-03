BlackRock Inc.: el consorcio que adquirió los puertos de Balboa y Cristóbal

Escuchar audio noticia

La mayor administradora de activos del mundo. Con menos de 10 palabras se puede describir el alcance financiero que tiene el consorcio BlackRock Inc., que fue anunciado este martes 4 de marzo de 2025 como una de las transnacionales que llegó a un principio de acuerdo para adquirir el 80% de CK Hutchison Holdings Ltd., empresa que opera más de 43 puertos en 23 países.

Esta transacción con la empresa china le permite adquirir la operación de dos puertos panameños: el de Balboa y la de Cristóbal, que actualmente son administradas por Panama Ports Company.

BlackRock, Inc. fue fundada en 1988 en Nueva York, Estados Unidos, y, según datos recabados a junio de 2023, administraba activos superiores a los $9,4 billones. Su alcance se extiende a unas 70 oficinas en 30 países.

La empresa es reconocida por ser líder en fondos de inversión y es el administrador del grupo iShares, especializado en fondos cotizados en bolsa. Además, junto con The Vanguard Group y State Street Corporation, conforma el llamado “Big Three”, que controla una parte importante del mercado de inversión en el mundo.

El alcance tecnológico de BlackRock en estos tiempos también es significativo, ya que tiene su huella en este campo con su software Aladdin, el cual es utilizado para el análisis y gestión de riesgos financieros en grandes instituciones. Al mismo tiempo, la división BlackRock Solutions oferta consultoría en gestión de riesgos.

Dentro del mundo económico y financiero, BlackRock ocupa el puesto 184 en la lista Fortune 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos.

Vanguard Group Inc., BlackRock Inc., State Street Corporation, Temasek Holdings (Private) Limited, Bank of America Corporation, Morgan Stanley, Capital World Investors, Charles Schwab Investment Management, Inc., Capital Research Global Investors y Geode Capital Management, LLC son las instituciones que tienen las mayores participaciones dentro de BlackRock.

Otro dato importante, según el portal Investing.com, BlackRock tiene el 2.69% de la empresa canadiense First Quantum.

Cabe recordar que First Quantum es la empresa madre de Minera Panamá, que estuvo hasta finales de 2023 operando la mina de cobre de Donoso, provincia de Colón.

CK Hutchison Holdings Ltd., con sede en Hong Kong (China), cedió el control de su unidad operativa en Panamá a BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Ltd.