Panamá, 13 de diciembre del 2025

    Transacción

    BlackRock vende 7.1% de sus acciones en Naturgy por cerca de $1,990 millones

    Henry Cárdenas P.
    BlackRock es el mayor administrador de activos del mundo. Tomada de internet

    BlackRock, el mayor administrador de activos del mundo, vendió el 7.1% de sus acciones que tiene en la empresa española de energía y gas Naturgy, informaron medios especializados.

    De acuerdo con los reportes, la transacción se llevó a cabo mediante un sistema de venta rápida de acciones, por intermedio del banco J.P. Morgan y representó 1,703 millones de euros (cerca de $1,990 millones).

    Cabe recordar que recientemente BlackRock adquirió el consorcio Global Infraestructure Partners, que poseía un 18% de las acciones en Naturgy, operación que deja al emporio estadounidense con cerca del 11% del capital de la empresa española.

    En total, BlackRock vendió 68.8 millones de acciones a un precio cercano a $28.90 por unidad, lo que representa un descuento aproximado del 5.1% frente al cierre del mercado del día anterior.

    El diario El Economista de España fue uno de los que reportó la transacción, la cual deja a Criteria Caixa como principal accionista de Naturgy con 24%.

    Naturgy tiene presencia en Panamá a través de las empresas Edemet y Edechi para la distribución de energía eléctrica. Edemet distribuye energía en parte de la ciudad de Panamá, Panamá Oeste, las provincias centrales y Veraguas, mientras Edechi lo hace en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

    Por su parte, la transnacional estadounidense BlackRock tiene un principio de acuerdo para adquirir el 80% de CK Hutchison Holdings Ltd., empresa que opera más de 43 puertos en 23 países.

    La operación de CK Hutchison incluye dos puertos panameños: el de Balboa en el Pacífico y el de Cristóbal en el Atlántico, que actualmente son administrados por Panama Ports Company.

    Henry Cárdenas P.

