Bloque de países se alinea con Panamá y Estados Unidos ante la presión de China sobre el comercio global

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Costa Rica, Honduras, Perú y Ucrania ahora se sumaron a la lista de países que no respaldan las medidas de China contra buques que usan bandera panameña.

La presión internacional en torno a las medidas aplicadas por China contra buques que utilizan la bandera de conveniencia de Panamá sigue creciendo.

Después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtiera que “las recientes medidas adoptadas por China contra los buques con pabellón panameño suscitan gran preocupación por el uso de instrumentos económicos para socavar el Estado de derecho en Panamá, un país soberano y socio vital para el comercio mundial”, varios países han expresado públicamente su respaldo, elevando el tono diplomático frente a lo que consideran acciones que afectan el comercio marítimo global.

Entre los nuevos pronunciamientos destaca Costa Rica, cuya cancillería manifestó su “profunda preocupación y firme condena” por las inspecciones y demoras que calificó de arbitrarias e injustificadas en puertos chinos. Según indicó, estas prácticas ponen en riesgo la estabilidad del comercio internacional.

Costa Rica expresa profunda preocupación y la más firme condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques de Panamá por las demoras e inspecciones arbitararias e injustificadas en puertos de China, porque ponen en riesgo el comercio mundial — Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) April 4, 2026

A este respaldo se sumó Honduras, que reiteró su compromiso con la soberanía de los Estados, la libertad de navegación y un comercio internacional basado en reglas claras y no discriminatorias.

🇭🇳🇵🇦 | La República de Honduras expresa su respaldo a la República de Panamá y reitera su compromiso con la soberanía de los Estados, la libertad de navegación, el comercio internacional basado en reglas y la aplicación objetiva y no discriminatoria de las normas marítimas… — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) April 3, 2026

En la misma línea, Perú respaldó a Panamá como Estado de abanderamiento responsable y abogó por un sistema marítimo seguro, eficiente y alineado con estándares internacionales.

#NoticiasTorreTagle | El Perú aboga por el fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la OMI. Respalda a Panamá, como Estado de abanderamiento responsable, en su esfuerzo por garantizar la observancia… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 3, 2026

El apoyo también ha trascendido América Latina. Desde Europa del Este, Ucrania expresó su respaldo firme a Panamá, subrayando la importancia de proteger la soberanía, la estabilidad del comercio global y el respeto al Estado de derecho frente a presiones económicas.

Ukraine stands firmly with Panama in upholding its sovereignty and the right to independent judicial decisions. Any attempts at economic pressure on Panama-flagged vessels undermine global trade stability. Freedom of navigation and rule of law must be protected. @javierachapma — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 2, 2026

Estos pronunciamientos se registran dos días desúés de que Rubio, alertara que las restricciones impuestas por China a buques panameños podrían encarecer los costos logísticos, afectar las cadenas de suministro y debilitar la confianza en el sistema comercial internacional.

Israel también se unió a las voces de respaldo a Panamá: El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, manifestó que Israel respalda la clara postura de Panamá: la aplicación de la ley en materia marítima debe seguir siendo justa, técnica y libre de presiones políticas.

“Las detenciones desproporcionadas ponen en riesgo el comercio mundial, los costes y la confianza. Defender el estado de derecho y la libertad de navegación redunda en interés de todos”, expresó el canciller israelí.

Israel supports Panama’s clear position: maritime enforcement must stay fair, technical, and free from political pressure.

Disproportionate detentions risk global trade, costs, and trust.

Upholding rule of law and freedom of navigation is in everyone’s interest. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 2, 2026

El ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay también alzó su voz de respaldo a Panamá: “Paraguay expresa su más firme condena al hostigamiento comercial de China a Panamá. Las demoras y retenciones arbitrarias a buques panameños en puertos chinos son inaceptables, representan una clara presión y ponen en riesgo el comercio mundial”.

A través de la red social X, Paraguay reiteró su solidaridad y apoyo a Panamá.

El gobierno panameño por su parte agradeció el respaldo en defensa de la flota mercante panameña.

“El Gobierno de la República de Panamá agradece y destaca el respaldo manifestado por diversos Gobiernos y organismos internacionales en defensa de la flota mercante panameña, tras las recientes detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Panamá agradece el respaldo de EE. UU., Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú, y de organismos internacionales, ante acciones en puertos de China contra buques con bandera panameña. Nota completa: https://t.co/HyQUAoIY1i — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) April 4, 2026

Las medidas de China, que incluyen inspecciones más rigurosas y detenciones en sus puertos, han sido vinculadas a decisiones recientes del gobierno panameño sobre concesiones portuarias estratégicas, lo que ha intensificado el debate sobre el uso de herramientas económicas en disputas internacionales.