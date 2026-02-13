Bolsa de Valores de Panamá rompió récord con más de $9,600 millones en negociaciones en 2025

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) informó que en 2025 “rompió récord” en volúmenes de negociación al superar los 9,600 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 34% respecto a 2024 y el nivel más alto alcanzado en sus 35 años de operación.

Durante la presentación de resultados, Lerzy Batista, vicepresidente Senior Comercial de Latinex, destacó que el dinamismo del mercado estuvo acompañado por el desempeño económico de Panamá. La relación entre volúmenes negociados y el PIB nominal aumentó 11%, superando el promedio de los últimos cinco años.

A diferencia de 2021 —cuando parte del volumen correspondía a emisiones internacionales — el desempeño de 2025 fue impulsado por emisiones puramente locales, reflejando mayor profundidad del mercado doméstico.

Mercado primario lidera el crecimiento

El mercado primario creció 60% y alcanzó 7,900 millones de dólares, equivalentes al 82% del total negociado. El impulso provino tanto del Gobierno como del sector corporativo.

Los representantes de Latinex destacaron que Panamá utilizó el mercado de capitales como su principal fuente de financiamiento para el sector público, elevando su participación a 46%, por encima del promedio histórico de 35%. Destacaron emisiones de letras del Tesoro por más de $2,000 millones.

Por su parte, las emisiones corporativas superaron los 4,000 millones de dólares, con mayor nivel de colocación frente a 2024.

El monto total en circulación alcanzó los 55,000 millones de dólares, un crecimiento de 22% respecto al año anterior.

Más internacionalización y mayor custodia

Latinex también reportó que rompió récord en custodia, alcanzando 44,122 millones de dólares, un aumento de 26%.

A través del enlace con Euroclear Bank, la participación de inversionistas internacionales creció del 27% al 35%, mientras que el número de clientes extranjeros pasó de 40 a 104, provenientes de más de 25 países.

En 2025 se alcanzó un récord histórico acumulado de más de 1,600 millones de dólares negociados a través de operadores remotos y acuerdos de corresponsalía, con 60% del volumen negociado desde Panamá.

Latinex consolidó la Fase II del iLink con Euroclear Bank para emisiones corporativas, facilitando la colocación de más de 100 millones de dólares por parte de tres emisores corporativos, ampliando el acceso a inversionistas internacionales desde el mercado panameño.

Estrategia consolidada y metas claras para 2026

La gerente general de Latinex, Olga Cantillo, afirmó que 2025 marcó la consolidación de la estrategia institucional.

“El 2025 fue un año en el que consolidamos nuestra estrategia y demostramos que la misma funciona y funciona muy bien. Y también con más herramientas para nuestros emisores, intermediarios e inversionistas”.

Cantillo explicó que en 2026 la institución trabajará sobre cuatro prioridades: profundizar el mercado local, consolidar a Panamá como punto de acceso al mercado internacional, fortalecer la sostenibilidad y acompañar activamente al mercado.

“La infraestructura sirve si se usa, la liquidez se construye en conjunto y la confianza se gana. La transformación del mercado solo funciona si la construimos juntos”.

Entre las iniciativas destacan el fortalecimiento del marco estructural, modernización tecnológica, expansión del servicio de listado internacional y nuevas acciones en sostenibilidad alineadas con estándares IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera).