Bonos del Canal de Panamá se negociarán en la Bolsa Latinex

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Esta emisión se hizo originalmente en 2015 para financiar la construcción del puente sobre el Canal en el Atlántico, en Colón, según se detalla en el Informe de Gestión de la Autoridad del Canal de 2025 como una de las emisiones vigentes.

El Canal de Panamá incorporó una emisión de bonos por $450 millones al Listado Internacional de Latinex, lo que permite su negociación en el mercado secundario.

La operación corresponde a instrumentos con tasa de interés de 4.950% anual y vencimiento el 29 de julio de 2035. Esta emisión se hizo originalmente en 2015 para financiar la construcción del puente sobre el Canal en el Atlántico, en Colón, según se detalla en el Informe de Gestión de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de 2025 como una de las emisiones vigentes.

La emisión fue estructurada bajo la Regla 144A y la Regulación S, lo que permite su colocación entre inversionistas institucionales en Estados Unidos y fuera de ese mercado.

La inclusión de esta emisión en Latinex se enmarca en la estrategia del mercado bursátil de ampliar la oferta de instrumentos internacionales y facilitar la participación de inversionistas institucionales en emisiones vinculadas a infraestructura.

En un encuentro con estudiantes, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, relató que la ACP pidió alrededor de $3,200 millones para financiar la ampliación de la vía interoceánica y construir el puente Atlántico.

Diez años después de la ampliación, Vásquez, destacó que de esa deuda adquirida, el saldo en este momento es de $600 millones y aseguró que el Canal tiene los recursos para cancelar ese compromiso en cualquier momento.

“Tenemos una entidad financieramente robusta”, expresó.