Buscan frenar los efectos nocivos de la geoingeniería en los océanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los países que forman parte del Convenio y el Protocolo de Londres, de los tratados de la Organización Marítima Internacional (OMI), advirtieron de los posibles efectos negativos del aumento de las actividades de geoingeniería marina en los océanos.

En ese sentido, se emitió una declaración para poner en conocimiento los trabajos emprendidos en el marco de los tratados.

En un comunicado de la OMI se resalta que la geoingeniería marina pretende mitigar el cambio climático utilizando métodos basados en los océanos para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, como estimular el crecimiento del plancton o aclarar las nubes.

No obstante, se destaca que la protección del medio marino debe seguir siendo un elemento central de cualquier acción de este tipo.

Argumentan que el creciente número de actividades de geoingeniería marina a nivel mundial, incluidas las realizadas por empresas privadas o comerciales, podría tener efectos nocivos debido a su naturaleza y escala.

De acuerdo con la declaración, varios países expresaron su preocupación por los posibles impactos ambientales, sociales y económicos en los países en desarrollo, especialmente en los menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo.

En la reunión, que se realizó entre el 27 y el 31 de octubre pasado, se decidió restablecer el Grupo de Correspondencia entre sesiones sobre geoingeniería marina para seguir trabajando en el tema e informar a la próxima reunión del CL/PL en 2026.

El grupo por correspondencia se centrará en:

Aclarar cómo se aplican el Convenio y el Protocolo de Londres a la geoingeniería marina.

Afinar las definiciones de las técnicas prioritarias de ingeniería marina, actualmente en revisión.

Aclarar la aplicación del marco revisado de evaluación de la fertilización de los océanos y los proyectos de marcos de evaluación de otras técnicas.

Asesorar sobre las medidas para apoyar su aplicación.

De igual manera, los países ratificaron su compromiso de reforzar la comprensión científica de las técnicas de geoingeniería marina para fundamentar sus decisiones y posibles acciones.