Buscan separar la leche de los productos sucedáneos para evitar engaños al consumidor

¿Leche real o imitación? Los estantes y refrigeradores de supermercados, comercios al por menor y tiendas de barrio en Panamá exhiben una amplia variedad de productos lácteos, entre ellos sucedáneos y bebidas que imitan la leche. Estos artículos, además de restar espacio a la producción nacional fresca y auténtica, podrían representar un engaño nutricional para los consumidores.

Ante las denuncias de productores locales sobre la caída en la venta de leche y las quejas de la industria por la competencia desleal de importaciones y la disminución en el consumo, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, confirmó que se están tomando medidas para diferenciar y etiquetar de manera adecuada estos productos.

El funcionario advirtió que los productos sucedáneos de la leche o de imitación se han convertido en una preocupación creciente para el sector y los consumidores, ya que actualmente se venden en los supermercados colocados al lado de los lácteos reales y confunden a los consumidores.

“Lo que queremos es separar los productos sucedáneos o de imitación en los anaqueles para que el consumidor esté claro, bien informado de lo que está consumiendo”, señaló Linares.

Agregó que muchos de esos productos tienen muy poca leche, e incluso algunos “nada de lácteos”, lo que genera confusión.

En tal sentido, indicó que trabajan con la Asamblea Nacional sobre una nueva legislación o normativa sobre el tema.

El ministro recalcó que el consumidor debe tener la libertad de elegir, pero con información transparente. “Usted compra un paquete de cigarrillos y dice: fumar da cáncer, fumar mata. Bueno, usted decide. Lo importante es que esté bien informado de lo que está comprando”, ejemplificó.

Sobre el caso de la leche grado C y la relación con la empresa Nestlé, Linares informó que se alcanzaron acuerdos y la compañía retomó la compra de la producción que había suspendido. “Van a hacer un producto nuevo con el sello nuevo. Tenemos una muy buena relación con Nestlé y estamos caminando de la mano”, afirmó.

Nestlé compra habitualmente leche grado C a unos 320 productores de Azuero y Chiriquí. Luego del acuerdo de reinicio de la compra, la empresa informó que se producirá una leche evaporada que será distribuida con el sello ‘Hecho en Panamá’ para contrarrestar las importaciones y los productos de imitación.

Relanzan el sello ‘Hecho en Panamá’

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció en un acto con representantes de la industria de alimentos y otros sectores, el relanzamiento del sello “Hecho en Panamá”, un distintivo que busca certificar y posicionar la producción nacional como sinónimo de calidad, confianza y orgullo.

Según explicó, no se trata únicamente de un logotipo, sino de una política pública que reconoce el esfuerzo de los productores agropecuarios, las industrias manufactureras, los artesanos y las industrias creativas del país, proyectando a Panamá como una nación productiva y competitiva en los mercados locales e internacionales.

Como parte de esta iniciativa, el MICI abrió una convocatoria nacional para diseñar el nuevo sello oficial.

El concurso está dirigido a panameños mayores de 18 años —diseñadores, artistas, creativos y ciudadanos en general— que podrán inscribir sus propuestas de forma individual o en equipo hasta el 30 de septiembre de 2025.

El diseño ganador, que se anunciará el 15 de octubre, recibirá $15,000 en efectivo y se convertirá en el emblema oficial que acompañará con orgullo a los productos panameños en empaques, vitrinas y plataformas digitales.