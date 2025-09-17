¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes en Empleos Panamá

Con vacantes en diferentes provincias, el portal de Empleos Panamá anunció las opciones disponibles en el mercado laboral panameño.
Desde recepcionista, docentes, pizzero y especialista en especies, son las plazas disponibles que hay en el portal.
A través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá, y con el apoyo del sector productivo del país, se impulsan cada semana nuevas ofertas laborales, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Para la provincia de Colón hay vacantes para:
Recepcionista bilingüe
Ingeniero en diseño
En Panamá Oeste, entre las plazas disponibles, están:
Coordinador de control de calidad
Asistente contable
Cocineros
Coordinador logístico junior
Ingeniero de ventas externas.
Para la provincia de Panamá las opciones son variadas:
Project manager junior
Gerente comercial de pequeñas especies
Ingeniero en diseño estructural
Analista de requerimientos
Programador
Pizzero
Abogado junior
Docente de Educación Física
Electricista con idoneidad
PK Teacher and Sub
Docente de Música
En Chiriquí:
Electromecánico
En Los Santos:
Ingeniero Electromecánico
Los interesados deben ingresar al portal https://empleospanama.gob.pa/ registrar una cuenta para empezar, luego explorar y aplicar para las vacantes.