¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes en Empleos Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con vacantes en diferentes provincias, el portal de Empleos Panamá anunció las opciones disponibles en el mercado laboral panameño.

Desde recepcionista, docentes, pizzero y especialista en especies, son las plazas disponibles que hay en el portal.

A través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá, y con el apoyo del sector productivo del país, se impulsan cada semana nuevas ofertas laborales, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Para la provincia de Colón hay vacantes para:

Recepcionista bilingüe

Ingeniero en diseño

En Panamá Oeste, entre las plazas disponibles, están:

Coordinador de control de calidad

Asistente contable

Cocineros

Coordinador logístico junior

Ingeniero de ventas externas.

Para la provincia de Panamá las opciones son variadas:

Project manager junior

Gerente comercial de pequeñas especies

Ingeniero en diseño estructural

Analista de requerimientos

Programador

Pizzero

Abogado junior

Docente de Educación Física

Electricista con idoneidad

PK Teacher and Sub

Docente de Música

En Chiriquí:

Electromecánico

En Los Santos:

Ingeniero Electromecánico

Los interesados deben ingresar al portal https://empleospanama.gob.pa/ registrar una cuenta para empezar, luego explorar y aplicar para las vacantes.