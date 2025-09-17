Panamá, 17 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes en Empleos Panamá

    Redacción de La Prensa
    Las ofertas labores están disponibles en diferentes provincias y diversos campos. Tomada de Mitradel

    Con vacantes en diferentes provincias, el portal de Empleos Panamá anunció las opciones disponibles en el mercado laboral panameño.

    Desde recepcionista, docentes, pizzero y especialista en especies, son las plazas disponibles que hay en el portal.

    A través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá, y con el apoyo del sector productivo del país, se impulsan cada semana nuevas ofertas laborales, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

    Para la provincia de Colón hay vacantes para:

    • Recepcionista bilingüe

    • Ingeniero en diseño

    En Panamá Oeste, entre las plazas disponibles, están:

    • Coordinador de control de calidad

    • Asistente contable

    • Cocineros

    • Coordinador logístico junior

    • Ingeniero de ventas externas.

    Para la provincia de Panamá las opciones son variadas:

    • Project manager junior

    • Gerente comercial de pequeñas especies

    • Ingeniero en diseño estructural

    • Analista de requerimientos

    • Programador

    • Pizzero

    • Abogado junior

    • Docente de Educación Física

    • Electricista con idoneidad

    • PK Teacher and Sub

    • Docente de Música

    En Chiriquí:

    • Electromecánico

    En Los Santos:

    • Ingeniero Electromecánico

    Los interesados deben ingresar al portal https://empleospanama.gob.pa/ registrar una cuenta para empezar, luego explorar y aplicar para las vacantes.


