Panamá, 23 de abril del 2026

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    Evento insignia de Apede

    CADE 2026 reúne a sectores clave para analizar confianza global y progreso local

    CADE 2026 fue inaugurado este 22 de abril por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), con un llamado a fortalecer la institucionalidad, la confianza y la competitividad del país.

    Getzalette Reyes
    CADE 2026 reúne a sectores clave para analizar confianza global y progreso local
    En la imagen se aprecia a la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis. Foto de redes sociales

    El foro CADE 2026, evento insignia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), fue inaugurado este 22 de abril con el lema “OCDE: Confianza global, ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”.

    La cita reúne a representantes de distintos sectores con el objetivo de analizar cómo fortalecer la confianza internacional y generar mayores niveles de inversión y empleo, en el contexto de una posible adhesión de Panamá a la OCDE.

    Durante el acto inaugural, la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, subrayó la importancia de robustecer la institucionalidad, consolidar la confianza y reforzar el compromiso país para avanzar hacia estándares internacionales.

    El evento abrió con una conferencia magistral del economista Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. En su intervención, ofreció una visión global sobre los retos económicos y de gobernanza, a partir de su experiencia en el proceso que llevó a Chile a convertirse en el primer país de América Latina en ingresar a la OCDE en 2010.

    Durante las jornadas, CADE 2026 abordará temas como gobernanza pública, transparencia, competitividad, capital humano e inversión, con el propósito de promover un diálogo informado sobre los desafíos del país.

    CADE 2026 reúne a sectores clave para analizar confianza global y progreso local
    Desde 1966, CADE se ha consolidado como un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades de Panamá. Imagen tomada de redes sociales (apedeorg)

    El evento se extenderá hasta el 24 de abril.

    Desde 1966, CADE se ha consolidado como un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades de Panamá. En esta edición, que conmemora sus 60 años, APEDE reafirma su compromiso de impulsar un diálogo serio y constructivo que contribuya a la toma de decisiones con visión de largo plazo y al fortalecimiento de un país más competitivo y transparente.

    Getzalette Reyes


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