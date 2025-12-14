Cae el compromiso laboral y aumenta la renuncia silenciosa, según estudio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El compromiso laboral en Panamá muestra señales de desgaste. Aunque una mayoría de trabajadores asegura dar lo mejor de sí en sus empleos, el fenómeno de la llamada “renuncia silenciosa” continúa en aumento, según revela el estudio Renuncia Silenciosa del portal de empleo Konzerta.

De acuerdo con la investigación, el 64% de las personas trabajadoras en Panamá afirma darlo todo en su puesto de trabajo. No obstante, esta percepción positiva registró una caída de 9 puntos porcentuales en comparación con la medición realizada en 2024. En contraste, el 28% de los talentos señala que se limita a cumplir con lo mínimo indispensable, mientras que un 8% asegura que cada vez hace menos, lo que representa un incremento de 3 puntos porcentuales en esta conducta.

Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint, explicó que, aunque una mayoría aún se percibe comprometida, la disminución en el entusiasmo debe llamar la atención de las organizaciones. “La bajada de 9 puntos porcentuales en la percepción positiva respecto a 2024 nos invita a reflexionar sobre el desafío que tienen las organizaciones de promover culturas laborales enfocadas también en el talento, su bienestar y reconocimiento”, señaló.

La renuncia silenciosa se profundiza

La renuncia silenciosa se define como el fenómeno en el que el trabajador, pese a cierto nivel de disconformidad, permanece en su puesto cumpliendo únicamente con los objetivos justos y necesarios, sin extender su jornada ni asumir tareas adicionales.

Cuando se consultó directamente a los participantes, el 49% manifestó formar parte de esta tendencia, una cifra que se sitúa 9 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2024, cuando era del 40%. De ese grupo, el 44% indicó sentirse así desde hace más de un año.

El 38% de los trabajadores atribuye su desmotivación a no sentirse valorado. Elysée Fernández.

Las principales causas de este malestar no están relacionadas con el salario. El 38% de los trabajadores atribuye su desmotivación a no sentirse valorado. A esto se suman la falta de identificación con los valores de la organización (22%) y la percepción de un entorno laboral tóxico (16%). La desconexión entre los valores personales y los corporativos aparece como un factor clave de descompromiso, señalada por el 43% de los talentos.

Pese a este panorama, el 63% de los trabajadores mantiene una percepción positiva de su empleo, un indicador que aumentó 6 puntos porcentuales frente a 2024. Sin embargo, el 67% afirmó no sentirse motivado en su lugar de trabajo.

Búsqueda de nuevas oportunidades

Ante la insatisfacción laboral, una parte significativa de los trabajadores ha optado por buscar alternativas. El 64% de los talentos indicó que actualmente se encuentra en búsqueda de un nuevo empleo, mientras que otro 31% planea iniciar ese proceso en el futuro. Aun así, el 61% expresó que su principal objetivo laboral es aprender y progresar dentro de su empleo actual.

Paradójicamente, muchos trabajadores consideran que su compromiso sigue siendo alto. El 47% aseguró que suele comenzar antes o quedarse después de su jornada laboral, y el 61% indicó que, cuando surge una situación fuera del horario de trabajo, evalúa su urgencia antes de decidir cuándo atenderla.

El estudio Renuncia Silenciosa de Konzerta se realizó con la participación de 1,705 personas trabajadoras de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú, con el objetivo de analizar la percepción del talento sobre sus conductas laborales y su relación con el entorno de trabajo.