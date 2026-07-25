CAF alcanza calificación Aa1 tras mejora de Moody’s

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agencia mejoró en dos niveles la nota crediticia del banco de desarrollo, respaldada por su mayor capitalización, sólida liquidez, diversificación de la cartera y el apoyo de sus 25 países accionistas.

Moody’s Ratings elevó en dos niveles la calificación crediticia de largo plazo de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe—, al pasarla de Aa3 a Aa1, con perspectiva estable.

La nueva nota es la más alta alcanzada por CAF en su historia con Moody’s y consolida a la institución como una de las entidades con mayor calificación crediticia de la región.

La agencia atribuyó la mejora al fortalecimiento estructural del perfil financiero de CAF, reflejado en avances sostenidos en sus niveles de capitalización y en robustos indicadores de liquidez.

La decisión también incorpora el respaldo demostrado por los países accionistas mediante contribuciones de capital, entre ellas los recursos aportados por la incorporación de nuevos socios y los desembolsos correspondientes al incremento de capital por $7,000 millones aprobado en 2022.

Actualmente, CAF cuenta con 25 países accionistas, como resultado de su proceso de expansión y del fortalecimiento de su papel como prestamista para América Latina y el Caribe.

Moody’s destacó que las reservas líquidas de la institución cubren ampliamente sus necesidades operativas y están respaldadas por activos con alta calidad crediticia.

La calificadora también valoró el fortalecimiento del patrimonio de CAF, impulsado por los aportes de capital de los países accionistas, las utilidades retenidas y la reciente emisión de capital híbrido.

Estos elementos han permitido reducir el apalancamiento de la entidad y ampliar su capacidad para absorber posibles pérdidas.

Otro de los factores considerados fue el acceso cada vez más diversificado de CAF a los mercados internacionales de capitales, con una creciente participación de bancos centrales e instituciones oficiales como inversionistas.

Según la información divulgada, esta participación confirma el reconocimiento de CAF como un emisor de alta calidad crediticia.

La calificación también toma en cuenta la diversificación geográfica y de la cartera de préstamos de la institución, con una menor concentración en sus principales prestatarios y una mayor proporción de operaciones con países que cuentan con mejores calificaciones crediticias.

Esta composición contribuye a mitigar riesgos y fortalece el perfil crediticio del banco de desarrollo.

“Esta mejora de dos escalones en nuestra calificación por parte de Moody’s, hasta Aa1 —la más alta en la historia de CAF—, es una muestra de la confianza en la solidez financiera de la institución y en la acertada estrategia de expansión y fortalecimiento institucional que hemos implementado”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El ejecutivo agregó que el resultado es producto del trabajo conjunto de los países accionistas y del equipo de la institución.

“Seguiremos trabajando para consolidar nuestro impacto en el desarrollo de América Latina y el Caribe, manteniendo los más altos estándares de gestión y gobernanza”, señaló.

La calificación Aa1 con perspectiva estable reconoce, además de la solidez financiera de CAF, su gobernanza y su papel como socio estratégico para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.