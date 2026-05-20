CAF interesado en financiar proyectos estratégicos en el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CAF anunció que evalúa respaldar proyectos estratégicos vinculados al Canal de Panamá, incluyendo el desarrollo de los puertos de Isla Telfers y Corozal, como parte de su apuesta por fortalecer la integración y la conectividad regional.

La región de América Latina y el Caribe necesita “urgentemente” inversiones en infraestructura que fortalezcan la integración económica, desde puertos, aeropuertos y vialidad, hasta movilidad y conectividad digital.

Partiendo de esa necesidad, el presidente ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, anunció este martes que el organismo dispondrá de $10,000 millones para financiar proyectos de integración regional hasta 2031.

Díaz-Granados detalló que los recursos se destinarán a áreas estratégicas como infraestructura física y digital, comercio intrarregional, energía, turismo, innovación, logística y movilidad, especialmente para ampliar puertos y modernizar aeropuertos.

Asimismo, precisó que CAF está interesada en apoyar proyectos portuarios como los que impulsa el Canal de Panamá, entre ellos los nuevos puertos de Isla Telfers y Corozal.

“Lo que más requiere la región es más infraestructura logística y portuaria, y esta reconfiguración del comercio hace más relevante a Panamá. Queremos poner a disposición de Panamá y de la región estos recursos, sobre todo para proyectos público-privados”, dijo al ser consultado sobre nuevos proyectos en Panamá, incluyendo los puertos vinculados al Canal.

CAF, que desarrolla en Cartagena, Colombia, el Foro Internacional de Integración Regional de América Latina y el Caribe: de la visión a la acción, hizo un llamado a concretar medidas que permitan acelerar ese proceso.

Destacó que la integración es “un imperativo de desarrollo, competitividad y posicionamiento global de América Latina y el Caribe”.

La entidad señaló que, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, fragmentación del comercio, turbulencias financieras y una nueva normalidad de incertidumbre, los países de la región deben apostar por la integración regional para insertarse en las grandes cadenas globales de valor, avanzar en la transición energética, fortalecer la seguridad alimentaria y adaptarse a la nueva arquitectura productiva mundial.

“La integración es la respuesta para proteger nuestros ecosistemas estratégicos, generar empleo, enfrentar la informalidad y defender los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia, libertad y futuro”, agregó Díaz-Granados.

El ejecutivo recordó que el primer proyecto de infraestructura financiado por CAF fue el puente sobre el río Limón, que conectó a Colombia con Venezuela, y destacó que, en los últimos 30 años, la institución ha aprobado 118 operaciones de crédito por $16,730 millones para iniciativas de integración regional.

Como ejemplos, citó el apoyo al Consenso de Brasilia en 2023, la iniciativa “Rutas de Integración”, impulsada junto al BID, BNDES y Fonplata para movilizar otros $10,000 millones, así como la creación de la “Marca Región América Latina y el Caribe”, que busca proyectar al mundo una narrativa compartida de soluciones, talento y biodiversidad.

También mencionó la expansión de cables submarinos como Humboldt y Firmina, además de la recuperación del turismo y la conectividad aérea intrarregional por encima de los niveles prepandemia.

“La integración regional ya tiene avances, pero ahora debe entrar en una fase de ejecución más ambiciosa: menos barreras y más infraestructura; menos diagnósticos y más proyectos”, afirmó Díaz-Granados.