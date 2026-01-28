CAF invita a fortalecer la integración regional para enfrentar la desigualdad y el desempleo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados anunció que CAF aspira a crecer su cartera en al menos 70% hacia 2031, con unas nuevas aprobaciones por 100 mil millones de dólares, para consolidarse como la principal fuente de financiamiento al desarrollo de América Latina y el Caribe.

La integración regional se ha convertido en un imperativo estratégico para que América Latina y el Caribe puedan superar problemas estructurales como la desigualdad, la informalidad y el desempleo, afirmó este miércoles el presidente ejecutivo de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe–, Sergio Díaz-Granados, durante la inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebra en Panamá.

En su discurso de apertura, Díaz-Granados destacó el liderazgo del Gobierno panameño en la organización del encuentro y agradeció al presidente José Raúl Mulino y a su gabinete por el respaldo al foro, que reúne a jefes de Estado, líderes empresariales y representantes de organismos multilaterales de más de 70 países. Subrayó además la participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como orador principal de la jornada.

El presidente de CAF señaló que el foro se realiza en un contexto simbólico, marcado por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, impulsado por Simón Bolívar, y sostuvo que la región enfrenta hoy un escenario global caracterizado por la fragmentación y la disputa por recursos clave para las transiciones digital y energética. “Nuestra fuerza como región está en la unidad y en la cooperación. Fortalecer la integración ya no es solo una aspiración, es una necesidad estratégica”, afirmó.

Díaz-Granados advirtió que América Latina y el Caribe no pueden ser actores marginales en el nuevo tablero global, al recordar que la región concentra más de 650 millones de habitantes, una alta biodiversidad y recursos esenciales para la seguridad alimentaria, la inteligencia artificial y la transición energética. En ese sentido, consideró que los cambios globales deben verse como una oportunidad para corregir desbalances históricos, entre ellos la pobreza persistente, el desempleo, la inseguridad y el desgaste institucional.

Sergio Díaz-Granados resaltó la importancia de la integración en la región para superar problemas como la pobreza. LP/Alexander Arosemena

Sobre el rol de CAF, el ejecutivo anunció un ambicioso plan de crecimiento para los próximos años. Indicó que el banco aspira a aumentar su cartera en al menos 70% de aquí a 2031, lo que representaría alrededor de 100 mil millones de dólares en nuevas aprobaciones, con una mayor participación del sector privado. “Queremos consolidarnos como la principal ventanilla de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe”, señaló.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 cuenta con más de 4,000 personas inscritas y busca generar alianzas concretas que permitan transformar las ideas debatidas en acciones de impacto para la región, en áreas como transformación digital, sostenibilidad, infraestructura, comercio y resiliencia económica.