    Café con La Prensa aborda el futuro de los seguros

    Redacción de La Prensa
    La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, en alianza con La Prensa, presenta el conversatorio “El futuro de los seguros: innovación, digitalización y nuevos riesgos”, este martes 19 de agosto de 2025.

    Esta nueva edición de Café con La Prensa cuenta con la participación de Marwa Dassuki, gerente de Inteligencia de Negocio de Seguros Sura Panamá, y José Óscar Ortega, CEO de Mapfre Panamá y Subregión América Central, quienes compartirán su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la industria.

    El conversatorio podrá seguirse a través del sitio web de La Prensa y en sus redes sociales oficiales.

