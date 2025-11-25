Café con ‘La Prensa’: Balance económico: los desafíos que marcarán el futuro inmediato de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá es uno de los países que más crece en Centroamérica y la región de América Latina; sin embargo, ese impulso tiende a moderarse. Los desafíos internos —como el aumento de la deuda, la baja recaudación de impuestos frente a un gasto público presionado, el desempleo y la informalidad— representan retos importantes para 2026.

Cómo está la economía del país y cuál es la situación de los sectores clave como logística, comercio, banca y finanzas, construcción y otros serán temas que se debatirán en el foro Café con La Prensa “Entre Panamá y el mundo: Balance 2025 y los desafíos que redefinen el futuro”, organizado por La Prensa y Bi Bank Panamá.

En este espacio se evaluará dónde se encuentra Panamá al cierre de 2025 y cuáles son los factores que influirán en su rumbo económico, fiscal y productivo de cara a 2026 y 2027. El encuentro contará con la participación de Luis Navarro, socio director de Indesa Capital, y Juan José Barrios, economista país del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La mirada del BID destacará el crecimiento que se desacelera y una estructura fiscal que requiere cambios urgentes.

Juan José Barrios presentará un balance sobre el comportamiento económico reciente del país.

Por su parte, Luis Navarro abordará las perspectivas de los sectores y los grandes proyectos: lo que viene para Panamá en los próximos años.

Navarro ofrecerá una radiografía actualizada de los principales sectores económicos —comercio, logística, industria, construcción e inmobiliario— y destacará un ambiente de optimismo creciente, aunque con cautela. Además, profundizará en los desafíos de las reformas que se plantean en el país y los megaproyectos.