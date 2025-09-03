Panamá, 03 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    CONVERSATORIO

    Café con La Prensa: Dino Mon habla del presente y futuro de la CSS

    Redacción de La Prensa
    Director general de la CSS, Dino Mon. Cortesía

    El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, es el orador principal del conversatorio Café con La Prensa de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025. Habla sobre el presente y futuro de la institución.

    Siga la transmisión aquí:

