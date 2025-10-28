Panamá, 28 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Formación de talento

    Café con La Prensa: Educación y Futuro Laboral

    Redacción de La Prensa
    Café con La Prensa: Educación y Futuro Laboral

    La transformación de Panamá depende del talento que, en la actualidad, se forma en sus aulas y se fortalece en sus empresas. Es el tema a abordar este martes 28 de octubre en el Café con La Prensa: Educación y Futuro Laboral; Formando el talento que impulsará la transformación del país.

    En el panel estarán Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; Milena Gómez, rectora del Instituto Técnico Superior Especializado; Gustavo Rodríguez, CEO de Terpel Panamá; y Aida Alfaro, directora de la Fundación para la promoción de Excelencia Educativa.

    Los panelistas compartirán su visión sobre cómo alinear la educación, la innovación y la formación técnica con las demandas del mercado laboral.

    Redacción de La Prensa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • DGI: juez ordena detención e imputa cargos a implicados en fraude a través de créditos fiscales. Leer más
    • Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa. Leer más