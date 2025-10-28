NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La transformación de Panamá depende del talento que, en la actualidad, se forma en sus aulas y se fortalece en sus empresas. Es el tema a abordar este martes 28 de octubre en el Café con La Prensa: Educación y Futuro Laboral; Formando el talento que impulsará la transformación del país.

En el panel estarán Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; Milena Gómez, rectora del Instituto Técnico Superior Especializado; Gustavo Rodríguez, CEO de Terpel Panamá; y Aida Alfaro, directora de la Fundación para la promoción de Excelencia Educativa.

Los panelistas compartirán su visión sobre cómo alinear la educación, la innovación y la formación técnica con las demandas del mercado laboral.