Café con La Prensa: Transformando la movilidad en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Prensa y Economía & Negocios llevan a cabo una nueva edición de Café con La Prensa, un espacio de análisis y debate que en esta ocasión estará dedicado al futuro del transporte en Panamá.

El encuentro se realiza este miércoles 20 de agosto de 2025, y reúne a líderes de infraestructura, gestión y tecnología para compartir su visión sobre cómo la innovación y la planificación estratégica están marcando la transformación de la movilidad en el país.

Los panelistas:

Bloque de Operación, Gestión y Tecnología

Yessica Goti, Gerente General, Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Víctor Betancourt, Gerente General, SONDA Panamá y Guatemala.

Bloque de Infraestructura y Grandes Proyectos

Carlos Cedeño, Director de Ingeniería y Proyectos, Metro de Panamá.

Henry Faarup, Secretario, Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá.

Manuel Alvarado, Director, Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Con el lema “Transformando la Movilidad: Conectividad y oportunidades en el transporte público de Panamá”, este foro busca aportar ideas y soluciones para impulsar la conectividad del país y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.