Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Café con La Prensa: Transformando la movilidad en Panamá

    Redacción de La Prensa
    Café con La Prensa: Transformando la movilidad en Panamá
    Café con La Prensa: Transformando la movilidad.

    La Prensa y Economía & Negocios llevan a cabo una nueva edición de Café con La Prensa, un espacio de análisis y debate que en esta ocasión estará dedicado al futuro del transporte en Panamá.

    El encuentro se realiza este miércoles 20 de agosto de 2025, y reúne a líderes de infraestructura, gestión y tecnología para compartir su visión sobre cómo la innovación y la planificación estratégica están marcando la transformación de la movilidad en el país.

    Los panelistas:

    Bloque de Operación, Gestión y Tecnología

    • Yessica Goti, Gerente General, Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

    • Víctor Betancourt, Gerente General, SONDA Panamá y Guatemala.

    Bloque de Infraestructura y Grandes Proyectos

    • Carlos Cedeño, Director de Ingeniería y Proyectos, Metro de Panamá.

    • Henry Faarup, Secretario, Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá.

    • Manuel Alvarado, Director, Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

    Con el lema “Transformando la Movilidad: Conectividad y oportunidades en el transporte público de Panamá”, este foro busca aportar ideas y soluciones para impulsar la conectividad del país y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más