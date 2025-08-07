Café geisha panameño rompió récord al venderse en más de $30 mil por kilo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El café geisha panameño vuelve a marcar un récord en el precio de venta en la subasta electrónica internacional de The Best of Panamá.

Esta vez fue el café geisha lavado, cultivado por la Hacienda La Esmeralda, ubicada en Boquete, Chiriquí, que marcó un récord al colocarse con una oferta de $30,204 dólares el kilo.

La subasta mundial The Best of Panamá, que tomó unas 12 horas entre puja y repuja por los compradores del café de especialidad del mundo, es una referencia cada año para que los amantes del buen café puedan comprar el exclusivo grano panameño.

Julith Coffee, procedente de Dubái, fue el comprador que se llevó el lote de café geisha lavado de la hacienda La Esmeralda.

En la categoría de café geisha natural, el lote se lo llevó un comprador de China, que ofertó $23,608 por kilo, producto procedente de la finca La Esmeralda, de la familia Peterson.

En tanto, en la categoría varietal, un lote procedente de la misma finca y denominado Laurina, lo adquirió un comprador de Beijing por $8,040 el kilo.

“Este resultado es un reconocimiento al esfuerzo de todo nuestro equipo y a la dedicación que Panamá ha puesto en cultivar excelencia. Nos emociona ver cómo el mundo valora la historia y la pasión que hay detrás de cada taza de nuestro preciado café”, aseveró Rachel Peterson, de Hacienda La Esmeralda.

Richard Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), aseveró que, en total, 30 de los 50 lotes subastados superaron los $1,000 por kilo, un resultado sin precedentes que posiciona, indiscutiblemente, a Panamá como el país de los cafés más finos del mundo.

Expresó que este logro representa un gran beneficio para todo el sector productor del país, ya que mejora la percepción global del café panameño, abre nuevas oportunidades comerciales para productores de todos los tamaños y regiones, y valida la calidad de todos los tipos de café cultivados en Panamá.

Asimismo, este hito histórico reafirma que el café de especialidad—como el vino o cualquier otro producto de altísima gama—tiene un espacio propio en el mercado global de lujo, donde consumidores exigentes valoran origen, proceso, historia y excelencia.

“Este resultado es testimonio del compromiso, la excelencia y la reputación global que ha construido el café panameño”, expresó Koyner.

Es importante resaltar que el precio promedio de la subasta este año fue de $2,861.20, un aumento relevante al compararse con los $1,383.72 por kilo del grano cotizados el año pasado.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, elogió a los ganadores de la subasta.

“Está nuestro café boqueteño, chiricano, panameño, situándonos en un lugar privilegiado para los tomadores de café”, resaltó.

El mandatario felicitó a todos los productores de café y reconoció el trabajo y sacrificio constante de tener en buen estado las fincas y los cultivos. Recordó que estudió con varios de los que son hoy productores de café. “Son exitosos productores y miembros con orgullo de la comunidad cafetera del mundo”, resaltó.

Trayectoria en producción de café de especialidad

La familia Peterson tiene una gran trayectoria en el cultivo y procesamiento del café de especialidad.

En el año 2004, cambió el rumbo de la industria cafetera mundial al presentar por primera vez la variedad geisha en la competencia Best of Panamá. Desde entonces, el café geisha panameño se ha consolidado como el café más reconocido y apreciado en el mundo.

Este año, y dos décadas después de esa revolución, la misma finca vuelve a redefinir los estándares de calidad del café de especialidad, logrando una hazaña inédita: obtener el primer lugar en todas las categorías del Best of Panama 2025.