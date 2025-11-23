Panamá, 24 de noviembre del 2025

    Korea Café Show Seoul 2025

    Café panameño vuelve a destacar en Asia con victoria de Dongwhwan Ku

    Getzalette Reyes
    Imagen que muestra la presentación de Dongwhwan Ku y su rutina barista durante la competencia. Foto/Cortesía

    El café de especialidad de Panamá sumó un nuevo logro internacional luego de que el barista surcoreano Dongwhwan Ku se coronara el sábado 22 de noviembre como Campeón Barista de Corea del Sur, utilizando un café Geisha panameño producido por Lamastus Family Estates.

    Ku obtuvo así la clasificación al World Barista Championship, que por primera vez en la historia se celebrará en América Latina durante World of Coffee Panamá 2026, del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center, ciudad de Panamá.

    La competencia se desarrolló en el Korea Café Show Seoul 2025, uno de los eventos más relevantes del sector en Asia, en el que participó la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) junto a productores nacionales, promoviendo la calidad del café panameño e invitando a los asistentes a la histórica edición que tendrá lugar el próximo año en Panamá, se informó a través de un comunicado de prensa.

    Wilford Lamastus posa junto a Dongwhwan Ku, campeón barista de Corea del Sur. Foto/Cortesía

    La rutina ganadora de Ku se basó en un Geisha cultivado en las tierras altas de Boquete, Chiriquí, reconocido por su calidad, sus notas florales, dulzura y complejidad. Este perfil de taza logró conquistar a los jueces y reafirmó el posicionamiento de Panamá como uno de los orígenes más destacados en competencias baristas alrededor del mundo.

    Dongwhwan Ku se coronó campeón barista de Corea del Sur. Foto/Cortesía

    World of Coffee Panamá 2026: escenario histórico

    Durante su presencia en el Korea Café Show, SCAP reforzó la promoción de World of Coffee Panamá 2026, la primera edición del evento y del Campeonato Mundial de Baristas que se realizará en América Latina.

    Organizado junto a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el encuentro reunirá a profesionales del café de Asia y de todo el mundo.

    Dongwhwan Ku competirá en octubre de 2026 en Panamá frente a los mejores baristas del planeta.

