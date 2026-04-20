Panamá, 20 de abril del 2026

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    Solucionan problema

    Plataforma del MEF sigue presentando fallas que afectan el registro en Cepanim

    El ministerio de Economía y Finanzas asegura que es una actualización que causó la caída temporal. Los usuarios indican que no han logrado cargar los datos en la plataforma.

    Katiuska Hernández
    Plataforma del MEF sigue presentando fallas que afectan el registro en Cepanim
    El Ministerio de Economía y Finanzas. Archivo

    Desde la mañana de este lunes 20 de abril, cuando inició el proceso de registro para acceder al pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim), usuarios reportaron dificultades para ingresar a la plataforma habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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    Desde este lunes arranca el registro para pagar $250 millones de Cepanim a jubilados

    Al intentar acceder al sitio web, algunos ciudadanos encontraron el mensaje: “Service Unavailable. HTTP Error 503. The service is unavailable”, lo que ha impedido completar el registro requerido para optar por el pago de estos certificados.

    Ante esta situación, el MEF informó que actualmente se encuentra realizando una actualización en el sistema, lo que podría estar afectando temporalmente el acceso al portal.

    Pasada las 9:30 a.m. la plataforma volvió a estar en línea y disponible para el registro de los usuarios.

    Plataforma del MEF sigue presentando fallas que afectan el registro en Cepanim

    Sin embargo, cerca de las 9:50 a.m. la plataforma volvió a registrar fallas para cargar y volvió a aparecer el letrero de página no disponible.

    La intermitencia en la conexión de la plataforma está afectando el registro en línea.

    Según el MEF el registro digital fue habilitado a partir de las 8:00 a.m. de este lunes y constituye un requisito indispensable para que los beneficiarios o sobrevivientes puedan solicitar el pago de los Cepanim. El Gobierno estima que más de 425 mil personas participarán en este proceso.

    Según lo comunicado previamente por la entidad, una vez que los usuarios completen el registro y la información sea validada, se les asignará una cita para la entrega de los certificados, con el objetivo de garantizar un trámite ordenado y evitar aglomeraciones, especialmente entre jubilados y adultos mayores.

    Esta previsto que el pago inicie en junio y se estima un desembolso de entre $250 millones y $300 millones.

    Nota: La información fue actualizada a las 9:35 a.m.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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