Caja de Seguro Social: cuánto proyecta pagar en pensiones y cuánto espera recaudar en 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CSS es por un margen considerable, la entidad con más recursos de todo el aparato estatal. Acapara más del 24% de todo el presupuesto del Estado. Conozca cómo se distribuirán los recursos entre pensiones, salud, riesgos profesionales e inversiones.

La Caja de Seguro Social (CSS) gestionará durante el año 2027 un presupuesto de $8,507 millones. Esta cifra representa un incremento neto de $296.3 millones (3.6%) en comparación con el presupuesto de $8,211.2 millones aprobado para la vigencia de 2026.

El presupuesto y las proyecciones financieras de la CSS son clave para entender la sostenibilidad del sistema de pensiones y los servicios de salud, ya que dependen en gran medida de la evolución del empleo formal y del comportamiento de los ingresos por cuotas. A mayor generación de empleo y mayor número de cotizantes, mayores serán los aportes que recibe la institución.

Para financiar su operación, la CSS proyecta ingresos corrientes por un total de $7,566 millones para 2027, lo que supone un crecimiento significativo frente a los $6,802.6 millones de 2026.

El pilar de estos recursos proviene mayormente de las contribuciones a la seguridad social (cuotas obrero-patronales y primas de seguro y riesgo profesional), que se estiman en $5,025 millones, un aumento frente a los $4,427.1 millones del año previo.

Pero el incremento esperado en la recaudación de cuotas no obedece únicamente a una mayor base de cotizantes. De hecho, una parte importante responde a la aplicación gradual del incremento en la tasa de cotización patronal establecido por la Ley 462 de 2025.

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La reforma dispuso un ajuste escalonado de la contribución que realizan los empleadores: la tasa se mantiene en 13.25% hasta el 28 de febrero de 2027; aumenta a 14.25% entre el 1 de marzo de 2027 y el 28 de febrero de 2029; y se elevará a 15.25% a partir del 1 de marzo de 2029.

Este incremento busca fortalecer los ingresos del sistema de pensiones y contribuir a mejorar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, pero al mismo tiempo plantea el desafío de mayores gastos para los empleadores.

Ingreso de cuota obrero - patronal

Por otro lado, y tal como se había previsto con las reformas a la ley de la CSS, el apoyo del gobierno central sigue siendo crítico. Para 2027, el Estado transferirá a la entidad un total de $1,496 millones a varios programas de la CSS.

De este monto, el aporte más relevante es el destinado al Fondo Único Solidario, que asciende a $1,044 millones. Este aporte cumple con el incremento anual del 4% exigido por ley para intentar mitigar el déficit en el pago de las pensiones de los panameños.

El peso de las pensiones

El gasto operativo o de funcionamiento para 2027 se ha fijado en $5,581 millones. El desglose por programas revela dónde se concentra la mayor carga económica.

El programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que financia el pago de pensiones y jubilaciones, concentrará la mayor parte del gasto con $3,135.7 millones, frente a los $2,930.9 millones presupuestados en 2026.

Proyección en el pago de pensiones.

Por su parte, el programa de Enfermedad y Maternidad, encargado de financiar la atención médica y la compra de insumos, dispondrá de $1,862 millones, una ligera reducción respecto a los $1,896.8 millones del año anterior, en línea con los ajustes previstos en el gasto de salud.

En tanto, el programa de Riesgos Profesionales contará con $365.5 millones, apenas por debajo de los $367.7 millones asignados en 2026. Este fondo cubre la atención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como los subsidios, indemnizaciones y pensiones derivados de estas contingencias.

Más recursos para fortalecer las reservas y mejorar la infraestructura

La inversión total de la CSS para 2027 será de $2,926.5 millones, por encima de los $2,782.2 millones presupuestados en 2026.

Sin embargo, la mayor parte de ese dinero, $2,584.2 millones, se destinará a inversiones financieras, es decir, recursos que se colocan en los mercados para generar rendimientos y fortalecer la sostenibilidad de los fondos de la institución.

En infraestructura y equipamiento, la CSS invertirá $342.4 millones. De ese monto, $186.5 millones serán para la construcción y remodelación de instalaciones de salud, mientras que $155.8 millones se usarán para comprar maquinaria y equipos médicos. Esta inversión supera los $305.1 millones asignados a esos mismos rubros en 2026.