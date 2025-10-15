Panamá, 15 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mida

    Calendario de ferias nacionales para 2026: serán 39 y empiezan en Boquete

    Henry Cárdenas P.
    Calendario de ferias nacionales para 2026: serán 39 y empiezan en Boquete
    La Feria de las Flores y el Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí, se realizará del 7 al 18 de enero. EFE/Archivo

    El calendario de ferias nacionales para 2026 incluye 39 eventos y para el mes de enero hay confirmadas seis, comenzando con la Feria de las Flores y el Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí, del 7 al 18 de enero.

    El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) realizó el lanzamiento oficial del calendario de estas actividades, con la participación de los representantes de más de 39 ferias provenientes de todo el territorio panameño.

    En cuanto a la programación por mes, en enero contará con seis ferias nacionales, para febrero cuatro, marzo seis, abril ocho y mayo siete.

    Calendario de ferias nacionales para 2026: serán 39 y empiezan en Boquete
    Representantes de diferentes ferias participaron en la reunión. Cortesía

    Kalizol Caballero, directora Nacional de Ferias del Mida, destacó que las ferias son el corazón de la economía que mueve los pueblos y que estos eventos tienen un impacto social, cultural y económico para cada región del país.

    En un comunicado, el Mida resaltó que el calendario de ferias recopila las fechas y sedes de los principales eventos feriales del país, ofreciendo una guía actualizada que busca fortalecer la organización, la participación y la proyección de cada feria como motor del desarrollo local.

    Calendario de ferias nacionales para 2026: serán 39 y empiezan en Boquete
    Las ferias arrancan en enero de 2026.

    El anuncio oficial del calendario de ferias se realizó el pasado fin de semana, en salón Zona Libre de la Feria de David, en Chiriquí.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Minuto a Minuto: Comenzó el segundo tiempo, Surinam gana 1-0 a Panamá. Leer más