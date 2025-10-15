Calendario de ferias nacionales para 2026: serán 39 y empiezan en Boquete

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El calendario de ferias nacionales para 2026 incluye 39 eventos y para el mes de enero hay confirmadas seis, comenzando con la Feria de las Flores y el Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí, del 7 al 18 de enero.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) realizó el lanzamiento oficial del calendario de estas actividades, con la participación de los representantes de más de 39 ferias provenientes de todo el territorio panameño.

En cuanto a la programación por mes, en enero contará con seis ferias nacionales, para febrero cuatro, marzo seis, abril ocho y mayo siete.

Kalizol Caballero, directora Nacional de Ferias del Mida, destacó que las ferias son el corazón de la economía que mueve los pueblos y que estos eventos tienen un impacto social, cultural y económico para cada región del país.

En un comunicado, el Mida resaltó que el calendario de ferias recopila las fechas y sedes de los principales eventos feriales del país, ofreciendo una guía actualizada que busca fortalecer la organización, la participación y la proyección de cada feria como motor del desarrollo local.

El anuncio oficial del calendario de ferias se realizó el pasado fin de semana, en salón Zona Libre de la Feria de David, en Chiriquí.