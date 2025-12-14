Cámara de Comercio: acuerdo sobre el salario mínimo protege al empleo y le da oxígeno a las Pymes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El acuerdo alcanzado el pasado 10 de diciembre para el incremento del salario mínimo, producto del consenso entre trabajadores y empleadores, marca un punto de inflexión para el mercado laboral panameño y envía una señal de estabilidad a la economía, sostuvo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

En su columna semanal La Cámara Opina, el presidente del gremio, Juan Arias, calificó el resultado como un “acuerdo histórico” que prioriza el interés nacional por encima de posiciones particulares.

Precisa que tras diez años y cinco procesos de negociación sin consenso, las partes lograron cerrar un entendimiento en la Comisión Nacional de Salario Mínimo.

El presidente de la Cámara de Comercio en una de las reuniones por el salario mínimo en Mitradel. Cortesía Cciap.

Para el gremio empresarial este acuerdo evita un escenario de confrontación y protege tanto el poder adquisitivo de los trabajadores como la sostenibilidad de las empresas.

“El resultado es un acuerdo que beneficia a miles de trabajadores, pero que también da aire a la pequeña y mediana empresa, que hoy más que nunca necesita estabilidad para poder seguir adelante”, indica.

Arias subrayó que el proceso se desarrolló bajo una lógica de corresponsabilidad, en la que “o ganábamos todos, o perdíamos todos”, destacando el rol del Gobierno como facilitador y garante del diálogo, sin imposiciones.

El acuerdo define ajustes que oscilan entre 9 y 16 dólares mensuales, aplicables a 59 tasas que cubren 74 actividades económicas, reflejando las diferencias sectoriales y regionales del país.

Las nuevas tasas regirán a partir del 16 de enero de 2026. Entre los incrementos destacan alzas para el sector doméstico, agentes de seguridad, restaurantes, hoteles, transporte de carga, comercio y recolección de desechos, con aumentos diferenciados entre las regiones 1 y 2.

La tasa de desempleo en Panamá se elevó a 9.5% en 2024, tras haber estado en 7.4% en agosto de 2023, lo que representa un incremento de 2.1 puntos porcentuales.

El desempleo alcanzó a 202,609 personas, mientras que en agosto de 2023 eran 155,625, de acuerdo con los resultados preliminares básicos de la Encuesta de Mercado Laboral 2024. Cifras extraoficiales la ubican actualmente en más de 10%.

Grupo de trabajadores que se desplazan hacia el Metro de Panamá en la estación de Albrook, luego de un día de jornada laboral. Elysée Fernández

Desde la óptica empresarial, de la Cámara de Comercio el principal objetivo del acuerdo logrado fue preservar los empleos existentes y crear nuevas plazas, en un contexto en el que la pequeña y mediana empresa enfrenta presiones de costos y necesita certidumbre para operar.

“El empleo es nuestro motor”, señaló Arias, al recordar que detrás de cada puesto de trabajo hay una familia y un proyecto de vida.

El gremio considera que este entendimiento no cierra el debate laboral, sino que abre la puerta a nuevos consensos en temas estructurales.

Para la Cciap, el acuerdo salarial se convierte en una señal positiva para la economía, al demostrar que el diálogo tripartito sigue siendo una herramienta viable para construir estabilidad y confianza en el país.

“Hoy podemos decir algo aún más grande: la empresa privada, los trabajadores y el Gobierno logramos remar juntos para alcanzar un acuerdo que aporta estabilidad y un horizonte más claro para Panamá”, resaltó Arias.