    Cámara de Comercio advierte que los gastos innecesarios ponen en riesgo las finanzas públicas

    Katiuska Hernández
    Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

    La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) advirtió que el verdadero desafío del Presupuesto General del Estado 2026 no está únicamente en el monto asignado, sino en garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y con resultados tangibles para la ciudadanía.

    El gremio empresarial en su habitual artículo La Cámara Opina, resaltó que asignar fondos a gastos innecesarios afecta directamente la confianza ciudadana en las instituciones y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.

    “Resulta indispensable que los recursos se destinen a fortalecer sectores estratégicos y que se revisen con cuidado aquellas partidas que no aportan al bienestar ciudadano. Destinar recursos a gastos innecesarios debilita la confianza y limita la sostenibilidad de las finanzas públicas”, alertó la Cámara de Comercio que preside Juan Arias.

    Juan Arias, presidente de la Cciap. Cortesía

    Además, subrayó que cada entidad debe sustentar sus solicitudes con planes, cronogramas e indicadores claros que respalden la viabilidad de las asignaciones.

    El proyecto de presupuesto, que asciende a $34,901 millones —unos $4,181 millones más que el de 2025—, prioriza salud, vivienda, agua potable, seguridad y obras públicas. No obstante, la Cámara de Comercio señaló que el reto es lograr que esos recursos se conviertan en obras concretas y en bienestar ciudadano, evitando rigideces del gasto y proyectos inconclusos.

    “El presupuesto es una herramienta clave de política pública y debe servir para transformar recursos en bienestar tangible para la población”, indicó el comunicado, en el que también reconoció los avances del proceso y el rol tanto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como de la Asamblea en abrir espacios de revisión y ajustes constructivos.

    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas en el pleno de la Asamblea Nacional en una foto de archivo. Isaac Ortega

    La Comisión de Presupuesto anunció que devolverá el proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con recomendaciones, mientras que el ministro ha explicado que los ajustes se realizarán mediante reasignaciones, sin aumentar el monto global. En tal sentido, el gremio empresarial, considera que estos pasos reflejan la importancia de un trabajo coordinado entre Ejecutivo y Legislativo, y la apertura a la revisión como parte natural de un proceso democrático.

    La Cciap reiteró que un ejercicio responsable y colaborativo, con visión de país, es fundamental para recuperar la confianza y asegurar un desarrollo sostenible.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

