Cámara de Comercio de Bocas del Toro sobre bloqueos y vandalismo: ‘barbarie disfrazada de activismo’

Después de dos meses de bloqueos de vías, lo que mantiene a Bocas del Toro aislada y desabastecida, la Cámara de Comercio de la provincia expresó que esta situación no se puede seguir tolerando y que los responsables deben ser llevados ante la justicia.

En un comunicado, el gremio empresarial resaltó que no se puede seguir tolerando que, bajo la excusa de “causas justas”, se violen impunemente los derechos de miles de ciudadanos: trabajadores, estudiantes, empresarios, enfermos, niños y adultos mayores.

“A diferencia de otros movimientos sindicales organizados, como el de los trabajadores de Sitraibana, que, aunque todavía sin aprobar los métodos, por lo menos plantearon reclamos legítimos y alcanzaron acuerdos concretos, lo que hemos vivido en este caso ha sido una muestra de barbarie disfrazada de activismo”, se plasma en el documento.

Se resalta que quienes cierran las vías, saquean comercios, agreden a los ciudadanos y destruyen los bienes del Estado no son luchadores sociales: “son delincuentes y deben responder ante la ley”.

La Cámara de Comercio de Bocas del Toro advierte que el Gobierno tiene la obligación moral, legal y constitucional de garantizar los derechos de las personas que fueron agredidas y secuestradas en sus rutas y comunidades.

“Panamá no puede seguir premiando la violencia con pensiones, impunidad o privilegios políticos. Exigimos que se investigue, procese y castigue a todos los responsables de actos vandálicos. Que la justicia no demore ni se debilite. Y que los inocentes que quedaron atrapados en el conflicto no sean tratados como culpables”.