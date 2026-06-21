Cámara de Comercio destaca oportunidad para impulsar inversión y alianzas regionales durante Asamblea de la OEA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP, plantea que la Asamblea General de la OEA debe impulsar inversión, comercio, infraestructura, transformación digital y alianzas público-privadas para fortalecer la competitividad regional.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, destacó que la celebración de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá representa una oportunidad para fortalecer el diálogo, promover consensos y avanzar en una agenda orientada al desarrollo y al bienestar de los ciudadanos de la región.

Barría Pino señaló en el acostumbrado artículo de La Cámara Opina, que los países de las Américas enfrentan retos comunes, entre ellos impulsar el crecimiento económico, generar más empleo formal, atraer inversión, fortalecer la competitividad y preparar a las sociedades ante los cambios tecnológicos que están transformando el mundo.

Ante este escenario, afirmó que la cooperación y el trabajo conjunto son cada vez más necesarios.

El dirigente empresarial resaltó el diálogo entre el sector privado y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, bajo el lema “Hacia una Agenda de Prosperidad”, como un espacio para intercambiar ideas y construir alianzas que contribuyan a una región más dinámica, integrada y resiliente.

Indicó que las Américas cuentan con recursos estratégicos, talento humano, capacidad productiva, innovación y una posición privilegiada dentro de las nuevas dinámicas del comercio global. No obstante, sostuvo que aprovechar estas ventajas requiere instituciones sólidas, marcos de confianza, inversión sostenible y una visión compartida de largo plazo.

En ese sentido, planteó una agenda enfocada en facilitar la inversión y el comercio, fortalecer las cadenas regionales de valor, impulsar la transformación digital, desarrollar infraestructura moderna y generar más oportunidades.

Añadió que Panamá puede aportar a esta conversación mediante su plataforma logística, conectividad y vocación de servicios, con miras a impulsar acciones, alianzas y proyectos para la prosperidad compartida de las Américas.