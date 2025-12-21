Cámara de Comercio: Educación de calidad, uno de los desafíos para crear oportunidades de empleo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) destacó que uno de los desafíos que tiene el país para el próximo año es la generación de empleos, y una de las herramientas para lograr esto es contar con una educación de calidad.

En su carta semanal, desde el sector empresarial se resalta que el año 2025 deja el mensaje claro de que Panamá enfrenta desafíos, pero que cuenta con las herramientas para superarlo.

Uno de esos retos es la creación de plazas de trabajo, y desde la Cciap se enfatiza que la educación de calidad es uno de los factores más importantes para enfrentar este problema.

“El empleo no existe en el vacío. Para que haya más y mejores oportunidades, necesitamos educación de calidad y una formación alineada a las necesidades del país. Un sistema educativo que prepare a nuestros jóvenes para el trabajo, que fortalezca las habilidades técnicas y profesionales, y que permita a las personas adaptarse a un mundo en constante cambio. Educación y empleo deben caminar juntos si aspiramos a un desarrollo inclusivo y duradero”, indica el gremio en su mensaje.

La Cciap expresa que las fiestas de fin de año recuerdan los valores esenciales: la unión, la solidaridad y el compromiso con los demás. Además indica, que el futuro del país no se construye con atajos, sino con trabajo constante, educación pertinente y oportunidades para todos.

“Renovamos nuestro compromiso de seguir impulsando la empresa responsable, promoviendo el empleo formal y apoyando una educación que sea motor de desarrollo. Creemos en Panamá, en su gente y en su capacidad de crecer con equidad”.

A inicios de semana, el presidente de la Cciap, Juan Arias, destacó que aproximadamente un millón de personas se encuentran actualmente buscando trabajo en Panamá, en un contexto marcado por un desempleo superior al 10 % y una informalidad que supera el 50 %.