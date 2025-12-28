Panamá, 28 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Desafíos del país

    Cámara de Comercio: ‘el empleo debe ser la prioridad de Panamá en 2026′

    Katiuska Hernández
    Cámara de Comercio: ‘el empleo debe ser la prioridad de Panamá en 2026′
    La Cámara subrayó que la creación de empleo no ocurre de forma automática y depende de factores como reglas claras, respeto a la ley, inversión y un Estado que funcione con eficiencia. LP/Elysée Fernández

    Al cierre de 2025, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado directo a las autoridades y a la sociedad para que el país entre a 2026 con decisiones firmes que permitan generar empleo, recuperar la confianza y sostener el crecimiento económico.

    En su pronunciamiento, el gremio empresarial advirtió que Panamá no necesita más diagnósticos, sino acciones concretas orientadas al interés nacional y alejadas del cálculo político.

    Señaló que durante años se postergaron decisiones estructurales, como la reforma de la Caja de Seguro Social, un tema complejo pero inevitable para restablecer la credibilidad y sentar bases para avanzar.

    La Cámara subrayó que la creación de empleo no ocurre de forma automática y depende de factores como reglas claras, respeto a la ley, inversión y un Estado que funcione con eficiencia.

    Cámara de Comercio: ‘el empleo debe ser la prioridad de Panamá en 2026′
    El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias.

    En ese contexto, cuestionó la normalización de la informalidad, la burocracia ineficiente y la paralización de proyectos, al advertir que cada iniciativa frenada representa oportunidades laborales que no se concretan.

    De cara a 2026, el gremio planteó que toda política pública debe evaluarse en función de su impacto en la generación de oportunidades. A su juicio, el empleo digno es el principal nivelador social y el pilar que sostiene a las familias y a las comunidades, por lo que debe ocupar un lugar central en la agenda nacional.

    Para 2026 necesitamos poner el empleo en el centro de todas las decisiones. Evaluar cada política pública con una pregunta sencilla: ¿esto genera o destruye oportunidades? Porque el empleo digno es el gran nivelador social. Es lo que sostiene hogares, activas comunidades y mantiene al país en movimiento", indicó el gremio en el texto de la Cámara Opina.

    El pronunciamiento también enfatiza la relación directa entre empleo y educación. La Cámara alertó sobre la pérdida de años escolares y la desconexión entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, y abogó por fortalecer la educación técnica y la vinculación con el sector productivo.

    Otro de los ejes destacados fue la necesidad de instituciones sólidas y de una justicia oportuna e igual para todos.

    La Cciap sostuvo que la corrupción frena la inversión y destruye la confianza, y advirtió que la justicia tardía equivale a una negación de justicia, con impactos negativos en el desarrollo económico.

    “Necesitamos instituciones fuertes y justicia igual para todos y en tiempos adecuados, no olvidemos que justicia a destiempo no es justicia. Exigimos una justicia sin privilegios, sin amnistías disfrazadas, sin “intocables”. La corrupción no solo roba dinero; roba oportunidades, frena inversión y destruye confianza. Y sin confianza, no hay crecimiento sostenible“.

    Asimismo, el gremio indicó que decisiones complejas, como el futuro de la minería, no pueden seguir postergándose, ya que la inacción también tiene costos en términos de empleo, estabilidad económica y credibilidad del país ante la comunidad internacional.

    La Cámara de Comercio reiteró su disposición a seguir participando en espacios de diálogo y construcción de consensos, e hizo un llamado a la madurez política y social para que, en 2026, Gobierno, Asamblea, sector privado, trabajadores y ciudadanía trabajen de manera conjunta. “No se trata de quién gana una discusión, sino de que gane Panamá”, concluye el documento.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más
    • El ‘efecto rebote’ de los aranceles de Estados Unidos que golpea a los exportadores panameños. Leer más
    • Snowland Panamá anuncia la cancelación oficial del evento. Leer más
    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más
    • El largo historial judicial de la familia Ferrufino. Leer más