Cámara de Comercio: ‘el empleo debe ser la prioridad de Panamá en 2026′

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al cierre de 2025, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado directo a las autoridades y a la sociedad para que el país entre a 2026 con decisiones firmes que permitan generar empleo, recuperar la confianza y sostener el crecimiento económico.

En su pronunciamiento, el gremio empresarial advirtió que Panamá no necesita más diagnósticos, sino acciones concretas orientadas al interés nacional y alejadas del cálculo político.

Señaló que durante años se postergaron decisiones estructurales, como la reforma de la Caja de Seguro Social, un tema complejo pero inevitable para restablecer la credibilidad y sentar bases para avanzar.

La Cámara subrayó que la creación de empleo no ocurre de forma automática y depende de factores como reglas claras, respeto a la ley, inversión y un Estado que funcione con eficiencia.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias.

En ese contexto, cuestionó la normalización de la informalidad, la burocracia ineficiente y la paralización de proyectos, al advertir que cada iniciativa frenada representa oportunidades laborales que no se concretan.

De cara a 2026, el gremio planteó que toda política pública debe evaluarse en función de su impacto en la generación de oportunidades. A su juicio, el empleo digno es el principal nivelador social y el pilar que sostiene a las familias y a las comunidades, por lo que debe ocupar un lugar central en la agenda nacional.

“Para 2026 necesitamos poner el empleo en el centro de todas las decisiones. Evaluar cada política pública con una pregunta sencilla: ¿esto genera o destruye oportunidades? Porque el empleo digno es el gran nivelador social. Es lo que sostiene hogares, activas comunidades y mantiene al país en movimiento", indicó el gremio en el texto de la Cámara Opina.

#CámaraOpina Cerrar el año mirando al futuro: empleo, educación y paíshttps://t.co/sW9WKNEtlT pic.twitter.com/Buy1xMA6UZ — Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) December 21, 2025

El pronunciamiento también enfatiza la relación directa entre empleo y educación. La Cámara alertó sobre la pérdida de años escolares y la desconexión entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, y abogó por fortalecer la educación técnica y la vinculación con el sector productivo.

Otro de los ejes destacados fue la necesidad de instituciones sólidas y de una justicia oportuna e igual para todos.

La Cciap sostuvo que la corrupción frena la inversión y destruye la confianza, y advirtió que la justicia tardía equivale a una negación de justicia, con impactos negativos en el desarrollo económico.

“Necesitamos instituciones fuertes y justicia igual para todos y en tiempos adecuados, no olvidemos que justicia a destiempo no es justicia. Exigimos una justicia sin privilegios, sin amnistías disfrazadas, sin “intocables”. La corrupción no solo roba dinero; roba oportunidades, frena inversión y destruye confianza. Y sin confianza, no hay crecimiento sostenible“.

Asimismo, el gremio indicó que decisiones complejas, como el futuro de la minería, no pueden seguir postergándose, ya que la inacción también tiene costos en términos de empleo, estabilidad económica y credibilidad del país ante la comunidad internacional.

La Cámara de Comercio reiteró su disposición a seguir participando en espacios de diálogo y construcción de consensos, e hizo un llamado a la madurez política y social para que, en 2026, Gobierno, Asamblea, sector privado, trabajadores y ciudadanía trabajen de manera conjunta. “No se trata de quién gana una discusión, sino de que gane Panamá”, concluye el documento.