Cámara de Comercio identifica desafíos para la nueva administradora del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aurelio Barría Pino, presidente del gremio empresarial reconoció el nombramiento de Ilya Espino de Marotta, en la administración de la ruta interoceánica, calificandolo como un momento histórico para el país.

La designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá marca el inicio de una etapa considerada clave para el futuro de la vía interoceánica, en momentos en que el país enfrenta desafíos relacionados con la seguridad hídrica, el cambio climático y la modernización de la infraestructura logística.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) señaló que los retos que tendrá la nueva administración del Canal requerirán visión de largo plazo, capacidad técnica y decisiones estratégicas para mantener la competitividad de la ruta panameña en el comercio mundial.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, afirmó que la designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá representa “un momento histórico para el país”, al convertirse en la primera mujer en dirigir la vía interoceánica en medio de importantes desafíos relacionados con la seguridad hídrica, el cambio climático y la modernización de la infraestructura canalera.

En el texto de la Cámara Opina de este domingo 24 de mayo, Barría sostuvo que el Canal entra en “una etapa determinante” que requiere liderazgo técnico, visión de largo plazo y capacidad de ejecución ante un escenario marcado por sequías más frecuentes, mayor competencia en el comercio mundial y la necesidad de fortalecer la posición logística de Panamá.

Destacó que uno de los proyectos prioritarios será el de Río Indio, iniciativa que busca reforzar la disponibilidad de agua tanto para las operaciones del Canal como para el consumo humano y el desarrollo sostenible del país.

“Ilya Espino de Marotta representa un ejemplo para las mujeres panameñas y para las nuevas generaciones que aspiran a servir al país desde la excelencia, la preparación y el compromiso”, destacó Barría.

La Cámara de Comercio también resaltó la trayectoria técnica de Espino de Marotta dentro de la ACP y aseguró que su nombramiento refleja la solidez institucional y el modelo de gobierno corporativo del Canal de Panamá.

Barría insistió en que la vía interoceánica debe continuar administrándose bajo principios de autonomía, institucionalidad, responsabilidad financiera y visión de Estado, especialmente ante los retos que plantea la variabilidad climática y la ejecución de futuras obras de infraestructura.

“El Canal de Panamá es de todos los panameños. Su futuro debe seguir construyéndose con responsabilidad, visión y sentido de país”.