Cámara de Comercio insistirá en lograr una reforma educativa en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En su mensaje como presidente saliente del gremio empresarial, Juan Arias, respasó los logros y desafíos y sostuvo que la educación fue un punto común.

El presidente saliente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, aseguró que el gremio empresarial seguirá insistiendo en la necesidad de una reforma educativa, al considerar que este tema fue el punto en común en todas las regiones del país durante su gestión. “En cada conversación que sostuvimos en estos dos años —sin excepción— había un punto en común: la educación”, expresó.

Arias destacó que actualmente Panamá cuenta con cerca de 900 mil estudiantes en el sistema educativo, por lo que advirtió sobre la urgencia de mejorar su formación. “Si no los preparamos bien, todo lo demás se queda corto”, afirmó, al subrayar la importancia de impulsar cambios estructurales en el sistema educativo.

Sede de la Cámara de Comercio.

El dirigente gremial indicó que la Cámara de Comercio continuará participando activamente en este tema, promoviendo espacios de diálogo y aportando propuestas. “Ahí vamos a seguir presentes acercando puntos de vista por una reforma educativa en favor del futuro de los panameños”, sostuvo en su mensaje de despedida.

En su balance de gestión, Arias repasó los principales temas abordados durante su presidencia y reiteró el compromiso del sector privado con el desarrollo del país. “Panamá lo tiene todo: ubicación, talento y gente que no se rinde. Lo que necesitamos es seguir haciendo lo correcto”, resaltó.

Inauguración de Expocomer 2026. LP/Alexander Arosemena

Arias destacó el crecimiento y alcance del gremio empresarial, que sumó 480 nuevos miembros para superar las 1,800 empresas de 15 sectores económicos.

Además, resaltó la firma de una treintena de acuerdos de cooperación con cámaras e instituciones nacionales e internacionales, así como los resultados de las ferias de 2026, que reunieron a más de 800 empresas de más de 30 países, generaron más de 19 mil contactos de negocio y oportunidades valoradas en más de 165 millones de dólares. También mencionó las misiones comerciales a Brasil, Corea y Japón como parte de la estrategia de internacionalización del país.

Juan Arias Strunz, junto a Aurelio Barría Pino. Foto/Cortesía

“Me voy tranquilo, con la camisa de Panamá bien puesta… Porque al final, hay algo que no cambia: la patria siempre, siempre, va primero", concluyó Arias al despedirse de la presidencia del gremio que ahora será presidida por Aurelio Barría Pino.