Cámara de Comercio: modernización de la Zona Libre de Colón fortalecerá el hub logístico de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio empresarial aseguró que la inversión pública de más de $254 millones representa un punto de inflexión para la Zona Libre de Colón.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) afirmó que la Zona Libre de Colón (ZLC) continúa siendo uno de los principales activos estratégicos del modelo económico panameño y señaló que la inversión pública superior a $254 millones representa un punto de inflexión para impulsar su modernización y competitividad.

En un comunicado, el gremio −presidido por Aurelio Barría Pino− sostuvo que la capacidad de la ZLC para conectar mercados, generar empleo y atraer inversiones durante casi ocho décadas la convierte en una pieza clave de la plataforma logística y comercial del país. Añadió que su fortalecimiento requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado.

La Cciap indicó −a través de la columna La Cámara Opina− que proyectos como New Field permitirán atraer empresas dedicadas a la manufactura, el ensamblaje, la logística y los servicios de alto valor agregado. Asimismo, destacó que la modernización de los sistemas DMCE y Colón Puerto Libre contribuirá a mejorar la trazabilidad de las operaciones, agilizar los procesos y aumentar la eficiencia.

El gremio también resaltó en su columna dominical las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad y la transparencia dentro de la zona franca. Entre ellas mencionó la creación de la primera Oficina de Cumplimiento, la certificación de auditores BASC, el mantenimiento de la certificación ISO 9001 y la integración tecnológica entre el sistema DMCE y la Autoridad Nacional de Aduanas.

Considerada la segunda zona franca más grande del mundo, la Zona Libre de Colón desempeña un papel clave en la plataforma logística de Panamá. Su cercanía con los puertos del Caribe facilita la distribución de mercancías hacia mercados de Centroamérica, el Caribe y la Comunidad Andina.

Además, señaló que la coordinación con entidades como la Autoridad Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Ingresos, junto con la implementación de un Centro de Monitoreo y Videovigilancia, sistemas inteligentes de control y la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de inspección mediante tecnología de última generación, contribuyen a reforzar la confianza en las operaciones de la zona franca.

Según la Cámara de Comercio, el proceso de actualización que atraviesa la ZLC permitirá diversificar sus actividades y responder a las nuevas exigencias del comercio internacional, al tiempo que facilitará el aprovechamiento de la integración económica regional y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con mercados estratégicos, entre ellos los países del Mercosur.

La organización recordó que la ZLC genera cerca de 18 mil empleos directos, otros 36 mil indirectos y registra transacciones anuales por aproximadamente $28 mil millones, cifras que la consolidan como uno de los principales motores de la economía nacional.