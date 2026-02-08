Cámara de Comercio: Panamá debe enfrentar los desafíos sin improvisación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) resaltó en su mensaje semanal, que el país debe enfrentar los desafíos sin improvisación.

El gremio empresarial resaltó que entre esos retos están los fallos de inconstitucionalidad emitidos por la Corte Suprema de Justicia en los contratos de concesión de la mina de Donoso y los puertos de Balboa y Cristóbal.

De igual manera, están los retos del desempleo, la confianza del consumidor, las finanzas públicas y las listas discriminatorias.

“Mirar hacia otro lado sería irresponsable. Pero enfrentar esos desafíos con seriedad, equipos técnicos sólidos y organizaciones que saben lo que hacen es exactamente lo contrario a improvisar. Y eso se nota, se siente en el ambiente y se refleja en los datos”, se indica en la carta semanal.

Cabe recordar que, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, la mina de Donoso, que operaba Minera Panamá, está en fase de auditorías.

En tanto, sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, que opera Panama Ports Company, se está a la espera de que se ejecute el fallo para empezar la etapa de transición que coordina el Gobierno panameño.

Sobre la confianza de las personas en las oportunidades de empleo, se resalta que el indicador de desempleo ha mejorado exponencialmente. “Cinco de cada diez panameños creen que podrán conseguir empleo en los próximos seis meses. Y quien cree que va a trabajar, cree que puede ahorrar. Todo está conectado”.

Asimismo se resalta que ningún inversionista —ni local ni extranjero— pone su mirada en países bloqueados, lo hacen en aquellos donde se ordenan sus finanzas, se sale de las listas discriminatorias, se proyecta crecimiento y se enfrenta los temas difíciles con cabeza fría.