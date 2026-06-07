Cámara de Comercio: Panamá proyecta liderazgo marítimo en Posidonia 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La participación de Panamá en la exposición marítima Posidonia 2026, celebrada en Grecia, reafirmó la posición estratégica del país en el comercio mundial y su rol como plataforma logística internacional. Así lo destacó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), organización presidida por Aurelio Barría Pino.

La misión oficial fue encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a ministros de Estado y autoridades del sector marítimo.

Durante el evento, Panamá presentó una agenda enfocada en fortalecer la confianza internacional, promover inversiones y consolidar su liderazgo como hub logístico global, señaló Barría Pino.

Para la Cciap, uno de los encuentros destacados fue un desayuno con armadores griegos, donde se resaltó la relación histórica entre ambos países, así como la confianza en el registro panameño de buques y los proyectos de modernización del sector marítimo.

Mulino reconoció a Grecia, durante la reunión ampliada en el Palacio Presidencial, como el mayor usuario del hemisferio occidental de la bandera panameña en su marina mercante. Cortesía/Presidencia de la República

Grecia, principal país armador del mundo, y Panamá, líder global en registro de naves, mantienen una relación estratégica, con cerca del 6% de la flota griega bajo bandera panameña.

En el evento también se abordaron desafíos del sector como la transformación digital, la seguridad de las rutas marítimas y la transición hacia combustibles sostenibles, añadió Barría Pino.

A través de la columna La Cámara Opina, el gremio destacó el acompañamiento del sector privado a esta agenda país, orientada a generar nuevas alianzas y oportunidades de inversión.