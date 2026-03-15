Panamá, 15 de marzo del 2026

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    Resaltan la cita empresarial

    Cámara de Comercio: Panamá se consolida como plataforma regional de negocios tras ferias en Expocomer

    El gremio empresarial destacó que Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica reunieron a empresas, inversionistas y compradores de distintos países, reforzando el posicionamiento del país como hub regional de negocios.

    Katiuska Hernández
    Cámara de Comercio: Panamá se consolida como plataforma regional de negocios tras ferias en Expocomer
    Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá cerraron una nueva edición. Cortesía

    La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) destacó el éxito de las recientes ferias internacionales celebradas en el país, entre ellas Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá, eventos que congregaron a empresarios, inversionistas y compradores internacionales.

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    Aurelio Barría Pino en Expocomer 2026: ‘Hoy más que nunca Panamá es un país puente para los negocios’Panamá inaugura Expocomer 2026 y reafirma su papel como punto de encuentro del comercio globalExpocomer 2026: Panamá reunirá cinco ferias y busca superar los $200 millones en transacciones

    El presidente del gremio, Juan Arias, subrayó que estas exposiciones reafirman el papel de Panamá como un punto de encuentro para el comercio global y como una plataforma estratégica para la inversión y los negocios internacionales.

    Panamá volvió a demostrar su capacidad de convocar al mundo. Durante los últimos días, el país volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: reunir al mundo en este pequeño gran país”, señaló la organización.

    Cámara de Comercio: Panamá se consolida como plataforma regional de negocios tras ferias en Expocomer
    Inauguración de Expocomer 2026. LP/Alexander Arosemena

    La Cámara de Comercio resaltó que la conectividad del país, su infraestructura logística y su experiencia en la organización de eventos internacionales han permitido que Panamá se consolide como uno de los centros logísticos más relevantes de la región, conectando rutas marítimas, aéreas y comerciales entre América y otros mercados.

    Cámara de Comercio: Panamá se consolida como plataforma regional de negocios tras ferias en Expocomer
    Foto: Alexander Arosemena

    Asimismo, indicó que estas ferias no solo funcionan como vitrinas comerciales, sino como espacios para generar alianzas empresariales, explorar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la cooperación internacional entre distintos sectores productivos.

    Cámara de Comercio: Panamá se consolida como plataforma regional de negocios tras ferias en Expocomer
    Expocomer 2026 convierte a Panamá en epicentro regional de negocios y comercio. Foto/Cortesía

    El gremio añadió que el éxito de estas exposiciones es resultado del trabajo conjunto entre el sector privado, las instituciones públicas y aliados internacionales, y reiteró su compromiso de seguir impulsando a Panamá como un país abierto al comercio, la inversión y el desarrollo empresarial.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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