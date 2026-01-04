Cámara de Comercio pide ordenar las finanzas y fortalecer la confianza para impulsar el empleo en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá atraviesa un momento clave para su desarrollo económico y social, en el que resulta indispensable ordenar las finanzas públicas, recuperar la confianza y sentar bases sólidas para el crecimiento, señaló la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), tras el Informe a la Nación presentado por el presidente José Raúl Mulino.

El gremio destacó que uno de los primeros desafíos enfrentados fue la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social (CSS), un paso que consideró necesario para garantizar tranquilidad a trabajadores y jubilados, y para evitar un problema de mayor magnitud que afectara la estabilidad del país.

Según la Cciap, el ordenamiento de las finanzas públicas es el punto de partida para la recuperación económica. Reducir el déficit fiscal, mejorar el riesgo país y alcanzar un superávit primario envían señales de responsabilidad que permiten atraer inversión, generar empleo y sostener el crecimiento económico.

La Cámara subrayó que estos esfuerzos deben ir acompañados de reglas claras, seguridad jurídica y un entorno que incentive la inversión privada, elementos fundamentales para fortalecer la confianza y crear nuevas oportunidades laborales.

En materia de empleo juvenil, el gremio expresó su respaldo al Proyecto de Ley de Pasantías, al considerar que facilita la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Asimismo, reiteró su apoyo a los emprendedores, a quienes calificó como motores del desarrollo económico y la generación de ingresos.

La educación también fue señalada como un eje central para el futuro del país. La Cámara insistió en la necesidad de modernizar el sistema educativo de forma estructural, alineándolo con las demandas actuales y garantizando continuidad, competitividad y empleos de calidad.

Por último, sobre el tema minero, la Cciap pidió abordar el asunto con seriedad, criterios técnicos y responsabilidad ambiental, destacando que la correcta gestión de estos temas complejos es clave para fortalecer la confianza empresarial y asegurar que los recursos se traduzcan en bienestar para la población.