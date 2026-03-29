Panamá, 29 de marzo del 2026

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    Debate por etiquetado de alimentos

    Cámara de Comercio propone etiquetado electrónico como alternativa al frontal en Panamá

    Getzalette Reyes
    Cámara de Comercio propone etiquetado electrónico como alternativa al frontal en Panamá
    Ilustración generada por ChatGPT para acompañar la nota sobre el etiquetado de alimentos.

    La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá propuso la implementación de un sistema de etiquetado electrónico como alternativa al etiquetado frontal de advertencia en alimentos.

    El gremio señaló que no existe consenso internacional sobre un modelo único de etiquetado frontal, destacando que tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina los países han adoptado esquemas distintos o en proceso de ajuste.

    Según la Cámara, el etiquetado frontal simplifica la información a través de advertencias visibles, lo que puede resultar limitado para el consumidor. Además, advirtió que su implementación podría generar aumentos en los costos de producción, debido a cambios en empaques y procesos, lo que eventualmente se trasladaría al precio final de los productos.

    El organismo también alertó que regulaciones más exigentes podrían reducir la variedad de productos disponibles en el mercado panameño, ya que algunas marcas podrían optar por no comercializar sus productos en el país ante mayores costos operativos.

    Como alternativa, propuso el etiquetado electrónico, un sistema que permite ampliar la información disponible para el consumidor sin necesidad de modificar empaques, evitando así costos adicionales. Según el gremio, este modelo no sustituye la información, sino que la complementa y facilita decisiones más informadas.

    En su columna dominical, la Cámara enfatizó que cualquier política de etiquetado debe ir acompañada de educación al consumidor, al considerar que el verdadero cambio radica en que las personas comprendan qué consumen y puedan tomar decisiones conscientes sobre su alimentación.

    Getzalette Reyes

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