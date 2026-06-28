Cámara de Comercio propone reactivar comité para impulsar una reforma de la gestión del agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, planteó la reactivación del Comité Intergremial del Agua como un espacio de coordinación entre el sector público, la empresa privada, la academia y especialistas para diseñar una hoja de ruta que permita modernizar la gestión del recurso hídrico en el país.

La propuesta surge en el contexto del proyecto de río Indio, iniciativa que, según Barría, garantizará el suministro de agua para el consumo humano y la operación del Canal de Panamá durante las próximas décadas. No obstante, advirtió que asegurar la disponibilidad del recurso no será suficiente si no se acompaña de una transformación en su administración y distribución.

El dirigente empresarial señaló que Panamá enfrenta problemas estructurales en el sistema de agua potable, entre ellos redes de distribución obsoletas, altos niveles de pérdidas, interrupciones frecuentes del servicio, plantas potabilizadoras sobrecargadas, rezagos en materia de saneamiento, contaminación de fuentes hídricas y una institucionalidad que, afirmó, no responde a las necesidades actuales del país.

“Sin agua no hay salud, productividad, competitividad ni progreso”, sostuvo Barría.

El presidente de la Cciap destacó que Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio mundial, por lo que consideró que el principal desafío no es la disponibilidad del recurso, sino su gestión.

En ese sentido, sostuvo que así como el país logró desarrollar un modelo de clase mundial para la administración del Canal de Panamá, también debe construir un sistema eficiente para la gestión del agua potable y del recurso destinado al uso comercial e industrial.

Barría afirmó que ese objetivo requiere modernizar la infraestructura, reducir las pérdidas en las redes de distribución, proteger las cuencas hidrográficas y avanzar hacia una transformación institucional que garantice una gestión técnica, autónoma, transparente y con visión de largo plazo.