Cámara de Comercio refuerza el ecosistema de emprendedores en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio empresarial estima que más de 200 emprendedores participarán el 5 de agosto del del Bootcamp que busca impulsar que las ideas se conviertan en negocios formales.

Panamá es un país de emprendedores. Se calcula que 96% de las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes).

Y aunque muchos negocios nacientes no sobreviven a los tres primeros años de operaciones, hay otros que logran pasar la prueba, escalan y se transforman en empresas con impulso nacional e internacional.

Con ese enfoque la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se prepara para realizar el 5 de agosto el Bootcamp para Emprendedores en el que proyectan que participarán más de 200 emprendedores locales para impulsarlos a pasar de la idea al negocio.

El presidente del gremio empresarial, Aurelio Barría Pino, indica que el programa está diseñado para generar resultados, no solo inspiración: inteligencia artificial aplicada a negocios, herramientas prácticas para emprender, y el camino concreto hacia la formalización.

“Construimos esto junto al Gobierno Nacional, a entidades bancarias miembros de la Cámara y a otros gremios de profesionales. Cada aliado suma una pieza al ecosistema que estamos construyendo y fortaleciendo”, precisó.

Durante la actividad los emprendedores tendrán acceso a entidades y organismos que les orientarán sobre la formalización de su negocio.

El gremio indicó que estarán presentes el Ministerio de Salud (MINSA), el Municipio de Panamá, el Municipio de San Miguelito, el Ministerio de Trabajo y la Caja de Seguro Social (CSS). Al igual que, a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Nuestra visión es clara: que emprender en Panamá no sea un salto al vacío, sino un camino acompañado. Mentorías, capacitación, conexión con financiamiento y una ruta ordenada hacia la formalidad”, destacó el gremio empresarial.

Recalcaron además que la formalización de los emprendimientos abre la puerta para crédito, atraer más clientes corporativos y lograr escalar a mercados internacionales.

“Trabajamos para que ese proceso sea cada vez más simple, más cercano y más humano (...) El futuro económico de Panamá también se construye desde cada emprendimiento que logra crecer, formalizarse y generar empleo. Esa es la apuesta que seguiremos liderando”, resaltó Barría Pino.