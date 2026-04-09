Cámara de Comercio reporta ingresos por $6.9 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, el tesorero del gremio, Ashok Nandwani, presentó el informe financiero preliminar correspondiente al cierre fiscal del periodo marzo 2025-marzo 2026, destacando un aumento de ingresos y un balance positivo para la institución.

Nandwani señaló que, al 31 de marzo de 2026, la Cámara ejecutó el presupuesto aprobado manteniendo la calidad de sus servicios y beneficios para la membresía. Según detalló, los ingresos anuales totalizaron $6 millones 905 mil 177, cifra que coincide con el presupuesto establecido y representa un incremento de 10% en comparación con el periodo 2024-2025.

El tesorero atribuyó este crecimiento al fortalecimiento de la confianza del sector empresarial en el país y en la organización. “No dudo que el aumento de nuestros ingresos y en el número de miembros son reflejos de la confianza que nuevamente muestra el empresariado en nuestro país y en nuestra Cámara”, afirmó.

De acuerdo con el informe, el principal motor de ingresos fueron las cuotas y servicios a los miembros, que representaron el 41%, seguidos por las exposiciones y ferias con un 40%, y el Centro de Conciliación y Arbitraje, con un 19%.

En su intervención, Nandwani también resaltó que la Cámara registró ingresos por $6 millones 537 mil 264, en un año marcado por una intensa agenda de eventos, entre ellos Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo, Expo Eléctrica, así como actividades del Centro de Conciliación y Arbitraje y el Congreso de Emprendimiento.

Uno de los proyectos destacados fue el lanzamiento de Expo Tech, una feria creada para responder a la necesidad del sector empresarial de mantenerse actualizado en materia tecnológica. Según indicó, el evento se consolidó como un “rotundo éxito” dentro del calendario ferial del gremio.

Asimismo, mencionó una alianza estratégica que la Cámara coordina con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), orientada a fortalecer capacidades clave para el país en áreas como data centers, ciberseguridad y semiconductores.

El tesorero informó que estas actividades generaron un excedente de 367 mil 913 dólares, recursos que la Cámara utiliza para fortalecer y ampliar sus acciones tanto a nivel nacional como internacional.

Nandwani también hizo referencia a inversiones importantes durante el periodo, destacando la estrategia aplicada por la Cciap en temas de interés nacional como las reformas a la Caja de Seguro Social y la evaluación del impacto del tema minero en la economía del país.

Entre los proyectos mencionados figuraron el diplomado de desechos agrícolas desarrollado junto al ITSE, la feria de empleo y los informes elaborados por el observatorio Panamá Cuéntame, iniciativa que analiza indicadores de calidad de vida y produce información para la toma de decisiones públicas y privadas.

Al concluir, Nandwani aseguró que la Cámara cierra el periodo fiscal como una institución “sólida y financieramente saludable”, al tiempo que agradeció al presidente saliente Juan Arias por la oportunidad de acompañarlo en los últimos dos años y deseó éxitos al nuevo presidente Aurelio Barría Pino.