Cámara de Comercio repudia la violencia y llama a diálogo para lograr acuerdos

“El futuro de Panamá no se construye con violencia”, afirma la La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) en el texto de la Cámara Opina que difunde cada domingo.

La advertencia del gremio empresarial se hizo a propósito de las protestas violentas registradas el pasado miércoles por parte de miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en las instalaciones de la obra del hospital del Niño que arrojaron 16 agentes policiales heridos, además de daños en la infraestructura y varios detenidos.

“La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá repudia de manera categórica cualquier acto de violencia como mecanismo de presión para la resolución de conflictos. En un país democrático, el respeto a la ley y el diálogo son los únicos caminos legítimos para encontrar soluciones a los desafíos nacionales, incluyendo la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS)”, indicó el gremio empresarial.

Indican que en los últimos meses, diversos sectores de la sociedad han tenido la oportunidad de expresar, a nivel nacional, sus posturas y presentar propuestas sobre cómo salvar la Cája del Seguro Social.

“Este es un tema complejo que requiere de análisis serio, responsable y de consenso, no de imposiciones ni de actos delictivos que atenten contra la estabilidad del país. La violencia, la coacción y el secuestro de la ciudadanía no son métodos aceptables en una sociedad civilizada. Acciones dirigidas a infundir el terror para obligar un objetivo no solo generan caos e incertidumbre, sino que también alejan a Panamá de la convivencia pacífica, el desarrollo y la inversión, afectando a todos los ciudadanos, en especial a los más vulnerables”, alertaron.

Sobre la actuación del Suntracs, la Cámara de Comercio manifestó que históricamente, este grupo ha optado por la imposición mediante la fuerza, el bloqueo de calles y la intimidación.

En tal sentido, indicaron que ante la gravedad de los hechos ocurridos, resulta inminente que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes y garantice que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia, las pruebas son evidentes, claras e irrefutables.

“Los sindicatos, como los gremios empresariales y las asociaciones en general son organismos reinvidicativos para procurar el mejoramiento y la defensa de los intereses de los asociados y no pueden ser, en un Estado de Derecho, tropas de choque para imponer caprichos”, indica el escrito de la Cámara de Comercio que hace un llamado a apostar por el diálogo como la única vía para alcanzar acuerdos sostenibles.