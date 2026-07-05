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    Cámara opina

    Cámara de Comercio urge a pasar a la acción para acelerar la creación de empleos

    El gremio empresarial indica que, en esta nueva etapa gubernamental, es fundamental activar y potenciar sectores internos clave para la generación de empleo, como la construcción, el turismo, el agro y el comercio.

    Katiuska Hernández
    Cámara de Comercio urge a pasar a la acción para acelerar la creación de empleos
    El gremio empresarial señala que hay que pasar a la acción generando nuevos empleos. LP/ Alexander Arosemena

    “Del orden a la acción” es el llamado que hace la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) al Gobierno, al iniciarse el tercer año de gestión.

    +info

    Empleo, la deuda que arrastra el gobierno de José Raúl Mulino

    En su artículo Cámara Opina, el gremio empresarial, presidido por Aurelio Barría Pino, considera que es momento de activar y potenciar sectores estratégicos que pueden generar empleos rápidamente, como la construcción, el turismo, el agro y el comercio.

    “Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconocemos los esfuerzos realizados para fortalecer la confianza, ordenar las finanzas públicas, reactivar obras de infraestructura e impulsar una agenda enfocada en inversión, empleo formal y competitividad. En esta nueva etapa, será fundamental activar y potenciar sectores internos clave para la generación de empleo”, indica el escrito.

    El gremio también menciona la necesidad de desarrollar programas acelerados de capacitación técnica para preparar a los trabajadores que demandarán las grandes obras de infraestructura previstas para 2027.

    “El tercer año de gobierno abre una etapa clave. El país debe convertir los avances alcanzados en resultados visibles para la ciudadanía, el sector productivo y las comunidades”, insiste la Cámara de Comercio.

    Cámara de Comercio urge a pasar a la acción para acelerar la creación de empleos
    Aurelio Antonio Barría Pino. Cortesía/Cciap

    En ese sentido, señala que Panamá necesita acelerar la ejecución de proyectos, simplificar trámites, modernizar los servicios públicos y fortalecer sectores estratégicos para atraer inversión y generar empleo.

    Asimismo, sostiene que es vital mantener como prioridades la educación, la salud, el acceso al agua, la seguridad, la infraestructura y la formalización laboral.

    Cámara de Comercio urge a pasar a la acción para acelerar la creación de empleos
    El gremio empresarial pide medidas que beneficien a la población con más empleo. LP/Elysée Fernández

    Por otra parte, precisa que el país también requiere coordinación entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo.

    “El país necesita diálogo, consensos responsables y sentido de urgencia para tomar decisiones que beneficien a todos”.

    A la vez, exhorta a respetar la separación de poderes y la independencia de cada órgano del Estado.

    “La democracia se fortalece cuando el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo debate y legisla con responsabilidad, y las instituciones cumplen su rol con altura en beneficio de la mayoría”.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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