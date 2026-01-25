Cámara de Comercio ve a Panamá con las condiciones para liderar el diálogo regional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá vuelve a colocarse bajo la atención internacional como un país capaz de convocar, conectar y posicionarse como sede de los principales diálogos económicos y políticos a nivel global, destacó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en su columna semanal.

Arias señaló que la reciente participación del país en el Foro Económico Mundial de Davos responde a una estrategia deliberada para posicionar a Panamá como un eje donde las inversiones prosperan y se traducen en bienestar para los panameños.

“No se trata de presencia simbólica ni de diplomacia protocolar; se trata de una visión de país que busca insertar a Panamá en el corazón de las decisiones económicas globales y cuyos resultados ya empiezan a percibirse”, aseveró.

Tras Davos, explicó que se han activado conversaciones con inversionistas, organismos multilaterales y empresas internacionales que ven a Panamá como una plataforma regional. Este acercamiento ha generado seguimiento a proyectos, mayor interés en sectores estratégicos y una señal de confianza en la estabilidad, la conectividad y el potencial del país, reforzando el mensaje de que Panamá no solo conecta mercados, sino oportunidades.

Ese impulso internacional se refleja esta semana con la celebración en Panamá del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, que en su segunda edición reunirá a más de 2,500 líderes globales, incluidos seis jefes de Estado, autoridades gubernamentales, empresarios e inversionistas de más de 20 países.

El evento comienza a consolidarse como el llamado “Davos de América Latina” y tendrá su sede permanente en el país.

Arias subrayó que la elección de Panamá como anfitrión responde a su conectividad aérea, infraestructura, posición geográfica y capacidad para facilitar el diálogo regional.

En este contexto, el gremio aseguró que sostendrá reuniones con más de diez delegaciones internacionales para fortalecer vínculos, explorar oportunidades de inversión y promover al país como plataforma regional de negocios, además de recibir a varios mandatarios que visitan Panamá por el foro.

Finalmente, Arias indicó que, aunque estos espacios no resuelven por sí solos los desafíos nacionales, sí generan impactos concretos como mayor inversión, empleo y proyección internacional.

En ese sentido, reiteró la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para convertir la visibilidad global en resultados tangibles para los panameños.