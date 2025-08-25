Cámara de Comercio y rechaza iniciativa que crea tasa para viajeros en tránsito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) afirmó que establecer una tasa de uso aeroportuario a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen pone en riesgo la competitividad del país.

En un comunicado emitido este lunes 25 de agosto, el gremio empresarial rechazó el anteproyecto de Ley N.°131, que fue presentado en la Asamblea Nacional por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson González.

“Panamá no es el único centro de transbordo en la región. La aviación internacional evoluciona de manera constante y competitiva, por lo que debemos pensar estratégicamente cómo mantener nuestras ventajas y no ponerlas en peligro con medidas que pueden ahuyentar aerolíneas y pasajeros. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro”, afirmó Juan Arias, presidente de la Cciap.

De acuerdo con el gremio empresarial, el país tiene una conectividad envidiable, lo que se refleja en más vuelos y destinos, incluyendo conexiones directas con Europa. Se destaca que este posicionamiento de Panamá impulsa el crecimiento del turismo y dinamiza otros sectores productivos que dependen de la conectividad aérea.

Varios gremios vinculados a la actividad aérea como la Asociación de Líneas Aéreas en Panamá (ALAP), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), expresaron su rechazo a la iniciativa.