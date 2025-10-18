Cámara Marítima aboga por una economía sostenible para el sector

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara Marítima de Panamá destacó la importancia de promover la economía sostenible en esta industria.

El gremio precisó que, para tal fin, diseñó la Visión Marítima 2024-2029, como una hoja de ruta para un plan estratégico que busca fortalecer la competitividad del país como hub logístico y marítimo de clase mundial, sobre bases sostenibles que combinen el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental.

Igualmente, destacaron que el conglomerado marítimo y logístico panameño —integrado por el Canal de Panamá, los puertos, los servicios auxiliares y el transporte multimodal— representa cerca de un tercio del PIB nacional y genera más de 320 mil empleos directos e indirectos, lo que lo convierte en uno de los principales motores de la economía del país.

En un documento sobre la economía sostenible, la Cámara subrayó que el primer eje de la Visión Marítima se enfoca en mantener la competitividad regional a través de la digitalización de procesos, la innovación tecnológica y la modernización de la infraestructura portuaria.

También resaltaron que la seguridad jurídica es esencial para garantizar la confianza de los inversionistas y la estabilidad del entorno regulatorio. “Este pilar económico se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, 9 y 17, que promueven el trabajo decente, la innovación y las alianzas estratégicas para el desarrollo”.

En el ámbito social, la Cámara planteó la necesidad de que el crecimiento del sector se traduzca en bienestar y movilidad social para las comunidades vinculadas a la actividad marítima.

Según un estudio de impacto económico de 2023, las contribuciones sociales directas del conglomerado superaron los $1,171 millones, considerando los efectos directos, indirectos e inducidos.

El gremio propone fortalecer la formación técnica y profesional, impulsar la participación de mujeres y jóvenes y garantizar condiciones laborales seguras para la gente de mar. Precisaron que este pilar responde a los ODS 4, 5 y 10, que promueven la educación de calidad, la igualdad de género y la reducción de desigualdades.

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, que constituye el tercer pilar de la Visión Marítima, el gremio resaltó que impulsa la adopción de estándares ambientales globales, la inversión en energías limpias y una gestión responsable de los recursos hídricos, especialmente tras los efectos de la reciente sequía que afectó la cuenca del Canal de Panamá.

“La preservación y gestión adecuada de los recursos hídricos es esencial tanto para la población como para el comercio global”, subrayó la institución.

Detallaron que este eje se vincula con los ODS 13, 14 y 15, centrados en la acción climática, la vida submarina y la conservación de los ecosistemas terrestres.

La Cámara Marítima reiteró su compromiso de trabajar junto a las autoridades, las empresas y las comunidades para mantener el liderazgo de Panamá en el comercio global, pero sobre bases más sólidas, sostenibles y justas.

“La sostenibilidad no es un requisito adicional, es el camino que asegura que las inversiones prosperen, que la gente se beneficie y que el país se proyecte como líder regional en economía azul”, concluyó el gremio.