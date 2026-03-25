Cámara Marítima alerta sobre deterioro de la avenida Randolph en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó su preocupación por el deterioro que presenta la avenida Randolph, en la ciudad de Colón, una vía considerada clave para la movilidad vinculada a la operación logística y portuaria de la provincia.

De acuerdo con el gremio, el estado actual de esta arteria está generando afectaciones directas en la continuidad y eficiencia del movimiento de carga, el tránsito de equipos y la conectividad entre instalaciones estratégicas, impactando de manera negativa el desempeño del sistema marítimo-logístico del país.

La CMP advirtió que esta situación también se traduce en mayores costos operativos, retrasos en los tiempos de desplazamiento y condiciones desfavorables para el desarrollo de una parte significativa de la actividad económica tanto de Colón como de Panamá.

Ante este panorama, la Cámara considera indispensable que las autoridades competentes atiendan el problema con prioridad, recordando que la infraestructura vial que respalda la plataforma logística nacional influye directamente en la competitividad, la confiabilidad de las operaciones y la imagen de Panamá como centro logístico regional.

El gremio destacó que la avenida Randolph moviliza aproximadamente el 46% de la carga del sistema portuario nacional, equivalente a cerca de 4.6 millones de TEUs de los más de 10 millones que maneja anualmente el país, lo que refleja su relevancia estratégica dentro del engranaje logístico.

La CMP sostuvo que mantener la situación sin correctivos no es sostenible y propuso abrir, en el menor tiempo posible, un espacio de trabajo conjunto entre autoridades y actores del sector para evaluar soluciones concretas, definir una hoja de ruta viable y ejecutar mejoras acordes con la importancia de esta vía para la actividad portuaria en Colón.

Reiteró su disposición de participar técnicamente en un diálogo constructivo que permita atender el problema con responsabilidad y sentido de urgencia, en beneficio de la operatividad del sector, la competitividad nacional y el desarrollo ordenado de la plataforma logística panameña.