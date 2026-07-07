Cámara Marítima de Panamá felicita al Gobierno Nacional por el retorno de Panamá a la Lista Blanca del París MoU

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cámara Marítima de Panamá expresa sus más sinceras felicitaciones al presidente de la República, José Raúl Mulino, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Autoridad Marítima de Panamá y a todas las instituciones que contribuyeron a que nuestro país retorne a la Lista Blanca del Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU), dejando atrás la Lista Gris.

Este importante logro constituye una señal clara para la comunidad marítima internacional de que Panamá continúa fortaleciendo la calidad de su registro, reafirmando su compromiso con la seguridad marítima, el cumplimiento de los convenios internacionales y la mejora continua de los estándares que exige la industria.

La clasificación en la Lista Blanca representa mucho más que un reconocimiento técnico. Se traduce en mayor confianza para armadores, operadores, aseguradoras, entidades financieras, sociedades de clasificación, fletadores y todos los actores del comercio marítimo internacional que utilizan la bandera panameña.

Para el Registro de Buques de Panamá, el más grande del mundo, este reconocimiento fortalece su reputación internacional y contribuye a mantener su competitividad en un entorno global cada vez más exigente.

Bandera. Panamá cuenta con el mayor registro de buques en el mundo. El negocio aporta al fisco 70 millones de dólares al año.

Asimismo, este resultado demuestra que los esfuerzos realizados para fortalecer la supervisión del registro, elevar los estándares de cumplimiento y modernizar la administración marítima están dando resultados concretos.

Este reconocimiento adquiere especial relevancia porque demuestra que, mientras el Paris MoU —uno de los sistemas de control portuario más exigentes del mundo— reconoce una mejora objetiva en el desempeño de la flota panameña, resulta aún más importante que cualquier incremento extraordinario de inspecciones o detenciones en otras jurisdicciones se fundamente en criterios estrictamente técnicos, objetivos, uniformes y no discriminatorios.

Como gremio, reconocemos el trabajo realizado por el Gobierno Nacional, la Cancillería y la Autoridad Marítima de Panamá para fortalecer la imagen internacional del país y reiteramos nuestra disposición de continuar colaborando desde el sector privado para consolidar a Panamá como una plataforma marítima, logística y portuaria líder a nivel mundial.

FLOTA. Panamá tiene más de diez mil buques en su registro, de los cuales unos 7 mil son internacionales.

La Cámara Marítima de Panamá hace un llamado a mantener este esfuerzo de manera permanente. Permanecer en la Lista Blanca requerirá continuar invirtiendo en calidad, supervisión, digitalización, capacitación, fiscalización efectiva y cooperación entre el sector público y privado.

La competitividad del registro panameño es un activo estratégico para el país. Proteger su prestigio fortalece no solo a la Marina Mercante, sino también al Canal de Panamá, nuestros puertos, el centro logístico nacional y los miles de empleos que dependen del conglomerado marítimo. Panamá debe seguir consolidándose como un referente mundial de calidad, seguridad y confianza en el transporte marítimo internacional.