Cámara Marítima: ‘Panamá debe acelerar transición a economía azul ante el cambio climático’

Panamá fortaleció su posicionamiento como actor marítimo global tras participar en el foro internacional Sagarmantham Maritime, celebrado en Mumbai, India, del 27 al 31 de octubre, encuentro que reunió a ministros y representantes de Liberia, Mauricio, Antigua y Barbuda, así como a líderes europeos y asiáticos vinculados al comercio marítimo y la sostenibilidad oceánica.

Según René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, la intervención de Panamá permitió resaltar que, para países altamente dependientes del océano, la economía azul no es un concepto teórico, sino una estrategia urgente de crecimiento sostenible ante el avance del cambio climático.

Países vulnerables ya están sintiendo el impacto

En el panel, los ministros africanos y caribeños coincidieron en que el cambio climático está alterando sus realidades productivas y sociales: erosión costera, disminución de recursos pesqueros y fenómenos climáticos más agresivos están afectando a comunidades enteras.

Panamá fortaleció su posicionamiento internacional al participar en el Sagarmantham Maritime, celebrado en Mumbai, India. Foto/Cortesía

Panamá enfrenta un escenario similar, sostuvo Gómez. La sequía que afectó al Canal y redujo los tránsitos en 2023 y 2024 confirma que el impacto del calentamiento global ya es medible y tangible.

Panamá avanza en medidas sostenibles, pero quedan retos

Entre los avances presentados por la delegación panameña destacan:

Introducción de remolcadores híbridos en el Canal de Panamá .

Tránsito preferencial para buques con combustibles limpios.

Inversión privada en grúas eléctricas y equipos de bajo consumo energético .

Desarrollo de herramientas para medir huella de carbono y promover inversiones verdes.

Sin embargo, Gómez subrayó desafíos que aún deben resolverse para acelerar la transición:

La infraestructura eléctrica no permite aún suministrar shore power , indispensable para que los buques apaguen sus generadores en puerto.

La legislación actual no habilita a los puertos a vender electricidad a las naves.

La migración a combustibles limpios debe incluir a todo el ecosistema marítimo, desde remolcadores hasta lanchas de apoyo y transporte terrestre.

Estos cambios requerirán financiamiento, tecnología y cooperación internacional, añadió.

India se posiciona como potencia marítima emergente

El foro también dejó claro que India busca convertirse en un actor marítimo global. El gobierno anunció un paquete de inversiones por 8 mil millones de dólares para modernizar astilleros, puertos y construir su propia flota comercial.

S&P Global estima que el país asiático se ha fijado la meta de desarrollar 1,000 buques comerciales en la próxima década, lo que representa una oportunidad de cooperación industrial, tecnológica y de formación para países como Panamá.

Diplomacia activa entre Panamá e India

La participación panameña fue posible tras invitación de la Embajada de India en Panamá, liderada por el embajador Dr. Sumit Seth. Del lado panameño, la misión estuvo encabezada por el embajador Alonso Correa Miguel y el cónsul general en Mumbai, Roberto Rodríguez Prada.

Una prioridad inmediata: el bienestar de los marinos indios

Durante las reuniones también se abordó el trato que reciben marinos indios durante los cambios de tripulación en Panamá. Aunque son reconocidos por la OMI como trabajadores esenciales, muchos enfrentan restricciones como custodia hotelera y limitaciones de movilidad.

Gómez señaló que Panamá debe avanzar hacia un Memorando de Entendimiento (MoU) con India para modernizar los procesos, habilitar trámites digitales, reducir burocracia y garantizar un manejo más competitivo y eficiente para los tripulantes.

Panamá debe acelerar su modernización

Para René Gómez, el balance del foro fue claro:

El cambio climático ya está afectando a los países marítimos, incluido Panamá.

India avanza aceleradamente con inversiones que transformarán la industria mundial.

Panamá debe acelerar ajustes legales, energéticos y tecnológicos.

La relación bilateral Panamá–India puede fortalecer el registro panameño, la capacitación marítima y la cooperación en innovación.

“Este foro reafirmó el compromiso de Panamá con la sostenibilidad, la economía azul y la apertura de nuevas rutas de cooperación global”, concluyó Gómez.